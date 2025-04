Az iskola mellett busszal jár edzésre, hogy megvalósítsa álmát a Paksi FC tehetsége

– Kivágta a rezet Portugáliában!

– Az is volt a célom, hogy megmutassam magam egy nemzetközi tornán és kihozzam magamból a legjobbat – válaszolta portálunknak Galambos János, a Paksi FC 2008-as születésű támadója. – Felemelő érzés volt ismét képviselni Magyarországot, a szerbeknek lőtt vagy a hollandoknak fejelt gól pedig jó érzéssel töltött el.

A Paksi FC tehetsége, Galambos János (pirosban) a három magyar gólból kettőt vállalt az Eb-selejtezőn

– Sajnos a válogatott nem jutott ki az Európa-bajnokságra, viszont maradt az A-ligában. Ez jelenleg a realitás?

– Ha egy kicsit szerencsésebbek vagyunk és jobban használjuk ki a lehetőségeinket, jobb eredményt is el tudtunk volna érni. A portugálok ellen két elkerülhető gólt kaptunk, a szerbek ellen megérdemeltük volna a győzelmet, a hollandokkal szemben viszont reális a döntetlen. A szakmai stáb azt kérte tőlünk, mutassuk meg, mi rejlik bennünk, ne féljünk senkitől. Úgy gondolom, ezt elértük és az se semmi, hogy kiejtettük Hollandiát az A-ligából.

– Az első beszélgetésünkkor éppen buszon ült. Hova utazott?

– Paksról tartottam haza Szekszárdra. Ott lakom és az I. Béla Gimnáziumban tanulok.

Galambos János 2008. január 9-én született Szekszárdon és ott is nevelkedett az UFC-nél 2023 nyaráig. A Paksi FC-nél az U13-as korosztálytól lépdelt felfelé a ranglétrán, az idei szezonban már alapembere az NB III-as csapatnak, télen pedig az élvonalbeli gárdával tartott a beleki edzőtáborba. A Transfermarkt adatai szerint U16-os válogatottban hat mérkőzésen két gólig jutott, az U17-es között pedig tíz találkozón négy találatot jegyzett.

– Gondolom magántanulóként.

– Nappali tagozatra járok. Ha délelőtt van edzés Pakson, akkor utána bejárok az iskolába akár egy-két órára, ha délután van tréning, akkor az első négy órában ülök bent, aztán buszra szállok. Három érdemjegyet kell szereznem minden tantárgyból ahhoz, hogy osztályzatot kapjak. Szerencsére az eszemmel nincsen gond, a félévet 4,30-as átlaggal zártam.

Az NB I és a magánélet egyensúlyát keresi a Paksi FC tehetsége

– A góllövéssel sem áll hadilábon, az előző idényben a Paksi FC korosztályos csapatában 20 tétmérkőzésen 19 gólt jegyzett, a most futó szezonban pedig 18 NB III-as meccsen tíz találatnál jár.

– A második csapat nagyon fiatal, 2005-től 2008-ig minden évjárat megtalálható, de jó közösséget is alkotunk. Ha jól játszik a csapat és mindenki beleadja a maximumot, akkor bárki ellen megálljuk a helyünket. Ebben a szezonban már az NB I-es csapattal készülök, minden nap azért küzdök, hogy be tudjak mutatkozni az élvonalban. A Paksi FC-t nagyon jó egyesületnek tartom, jól sáfárkodnak a fiatalokkal. Itt van a legjobb esély arra, hogy az NB I-ben debütálhassak, de tudom, hogy olyan teljesítményt kell nyújtanom, hogy erre rászolgáljak.