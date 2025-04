Elképesztő sorozatban a Paks, rangadón dőlhet meg a klubrekord

A Paksi FC a hétvégén klubtörténeti mérföldkőhöz érkezhet. Az MTK Budapest elleni 2–1-es idegenbeli sikerrel Bognár György együttese beállította a klub élvonalbeli történetének leghosszabb veretlenségi sorozatát: tíz egymást követő bajnokin nem kapott ki az atomvárosi csapat. Egy hasonló széria egyszer már született, de most lehetőség nyílik a csúcsdöntésre. Ehhez viszont nem akármilyen akadályon kellene túljutni: szombaton a Puskás Akadémia látogat a Fehérvári úti stadionba.

Többek között a Debrecen legyőzése is szerepel a Paksi FC veretlenségi sorozatában

Fotó: Molnár Gyula

A jelenlegi sorozat február 1-jén kezdődött, az ETO FC Győr elleni 1–1-es hazai döntetlennel és azóta hét győzelem és három döntetlen következett. A gólarány is tekintélyt parancsoló: 24–9. Kiemelkedik közülük a Ferencváros elleni idegenbeli 2–0-s bravúr, a hazai 6–1-es Újpest-verés vagy épp az MTK legyőzése, amellyel elérték a bűvös tízes számot.

Tíz éve történt ilyen a Pakssal

A naptári év eredménysora tehát több mint biztató – hiszen két kupamérkőzésen is győzni tudtak az atomvárosiak, amelyek révén készülhetnek a Zalaegerszeg elleni elődöntőre –, de, hogy mennyire különleges ez az időszak, azt talán az mutatja a legjobban, hogy a paksi futball történetében mindössze egyszer volt példa hasonlóra. 2015 őszén, szeptember és november között ugyancsak tíz meccsen keresztül nem talált legyőzőre a csapat, akkor hat győzelem és négy döntetlen mellett 16–7-es gólkülönbséget produkált a társaság. Akkor a Csertői Aurél vezette Paks számára ez egy erős alapot adott a stabil középcsapathoz, most azonban a tét jóval nagyobb: a mostani széria akár bajnoki címet is előkészíthet.

Fotó: Molnár Gyula

Ami a neveket illeti: ahogy tíz évvel korábban, úgy most is vannak kulcsemberek, akik meghatározzák a csapat teljesítményét. Az akkori együttes remeklésében Bartha László és Bertus Lajos négy gólban vállalt szerepet – előbbi háromszor volt eredményes, utóbbi három előkészítést jegyzett –, de a ma is keretben lévő játékosok közül Szabó János három gólpasszal, Papp Kristóf pedig három találattal járult hozzá a szériához.

A mostani menetelésben ismét említést érdemel Papp Kristóf, aki Osváth Attilával együtt négy gólpasszt osztott ki, ráadásul mindketten a kapuba is betaláltak. Szintén kulcsszereplő a Böde Dániel–Tóth Barna páros: ketten kilenc gólt termeltek a sorozat során, Tóth ráadásul öt találata mellett két gólpasszal is hozzájárult a sikerekhez.