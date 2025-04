Nyolc összecsapással és szekszárdi résztvevővel indul a történelmi gála

– Gondolta volna, hogy néhány hónappal a szervezet megalapítása után már az első gálájukra készülnek?

– Inkább azt nem gondoltam volna, hogy ekkora érdeklődés övezi majd az eseményét – válaszolta megkeresésünkre Rácz Félix szekszárdi kötődésű sportmenedzser, aki Tóth Csabával és Peszlen Ferenccel 2024 októberében alapította meg a Magyar Pusztakezesek Szövetségét. – Persze nem egy szerencsés időpontot választottunk az április 19-ével, azonban annak érdekében, hogy tartani tudjuk a tervünket, azaz az év első és második felében is két-két eseményt tető alá tudjunk hozni, be kellett vállalni a húsvéti hétvégét. Huszonhét évig nem szerveztem ilyenkor gálát, és biztos vagyok abban, hogy a következő huszonhét esztendőben sem fogok.

Rácz Félixék fél évvel a szervezet megalakulása után az első pusztakezes gálát rendezik

Fotó: Árvai Károly (archív)

– Ha röviden kellene összefoglalni a pusztakezes ökölvívást, mit mondana?

– Egy dinamikusan fejlődő sportágról van szó, aminek az Egyesült Államokban már több millió előfizetője van, de a spanyolországi Marbellán is 18 ezer ember volt kíváncsi a gálára. Vagyis a tengeren innen is egyre nagyobb az érdeklődés, ami annak tudható be, hogy az emberek ingerküszöbe már nem ott van, mint egy évtizede, és dinamikusabb mérkőzésekre is jobban vágynak. Egy példa: a labdarúgásban is a pörgősebb meccseket néznének a szurkolók, aki gólokat akarnák látni. Ezt a folyamatot gyorsítja fel a pusztakezes ökölvívás, aminek átlag menetszáma mindössze kettő. Egyébként a mérkőzések háromszor kétpercesek, csak a címmeccsek ötmenetesek.

Nagy nevek Rácz Félixék gáláján

– Elsőre erősnek mondható összecsapásokat sikerült tető alá hozni, köztük több neves magyar ökölvívóval.

– Összesen nyolc összecsapást láthatnak az érdeklődők, ebből öt felvezető és három a címmérkőzés. Ringbe lép az amatőr Európa-bajnok, profi világbajnok Felix Sturmot legyőző Szili István a brazil Maicon Kobajasival, Hámori Ádám, az egyetemi és főiskolai világbajnok, junior Európa-bajnok, felnőtt magyar bajnok ökölvívó a szlovák Patrik Jevickyvel, a K1- és MMA-bajnok Veres Tibor pedig az ukrán Olekszij Poznisevvel csap össze címmeccsen. A körítésre is próbálunk odafigyelni, többek között szambatáncosok szórakoztatják majd a nézőket, a főmérkőzés résztvevői pedig élőzenére vonulnak majd be.