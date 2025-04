Rájátszás hangulatát idézte a két tavalyi döntős összecsapása (fotókkal)

– Miután helyezés szempontjából se előre, se hátra nem tudunk már mozdulni a tabellán, a fő célunk az volt, hogy jó meccset játsszunk és lehetőleg kerüljenek el a sérülések – kezdte értékelését Reveland Zoltán. – Előbbi sikerült, mert a helyzeteink ismét megvoltak, kapufát is lőttünk és mezőnyben is egyenrangú ellenfelei voltunk a címvédőnek. Szabó Bernadett ugyanakkor izomszakadást szenvedett, Sajabó Boglárka pedig a térdét verte be a kispadba egy ártalmatlan szituációnál – fogalmazott az edző, hozzátéve, hogy a tét nélküli meccs ellenére a találkozó rájátszás hangulatban zajlott.

Női NB I, 19. forduló

Tolna-Mözs–TFSE-Tent Budapest 1–3 (0–2)

Tolna, v.: Álló (Kiss G., Szabó P.)

Tolna-Mözs: Deczki – Wiesner, Szabó B., Kiss G, Nagy N. Csere: Németh N. (kapus), Fekete E., Sajabó, Vámosi, Kántor

Gólszerző: Vámosi (35.), illetve Ács (7.), Tagyi (18.), Kota G. (28.)