Sárga lapjaival beírta magát az NB I történelmébe Fiola Attila

A magyar válogatott egyik legtöbbet vitatott játékosa, a szekszárdi születésű és Pakson nevelkedett Fiola Attila vasárnap este újabb statisztikai mérföldkőhöz érkezett: a Ferencváros–Újpest rangadón megkapta NB I-es karrierje 119. sárga lapját, amivel a Nemzeti Labdarúgó Archívum adatbázisa szerint rekorderré vált a magyar élvonal történetében.

Fiola Attila az NB I egyik legtapasztaltabb és legkeményebb védője, ezt már a rekordja is bizonyítja

Fotó: Kovács Péter

A 64-szeres magyar válogatott védő sokszor került a szurkolók célkeresztjébe – nem egyszer a nemzeti csapatban betöltött szerepe miatt is. Most viszont egy olyan mutatóban lett első, amely jól példázza karrierje egyik legmeghatározóbb jellemzőjét: a keménységet és a megalkuvás nélküli stílust. A korábbi csúcstartó, Molnár Zoltán (MTK, Dunaferr) 1993 és 2011 között 395 NB I-es mérkőzésen gyűjtött be 118 sárgát – ezt múlta most felül Fiola Attila, akinek ehhez „csupán” 356 bajnoki is elég volt. Ez azt jelenti, hogy

átlagosan minden harmadik pályára lépése során villant fel a neve mellett a figyelmeztető kártya.

A történelmi sárga lapra a vasárnapi Üllői úti derbi 61. percéig kellett várni, amikor is a korábbi paksi gólkirály, Varga Barnabással szembeni kemény belépő és az azt követő reklamálás miatt került elő a játékvezető zsebéből a figyelmeztető kártya. Bár a rekord önmagában is beszédes, érdemes a kontextust is figyelembe venni. Fiola Attila pályafutása során mindig is a harcos, ütköző típusú védők közé tartozott, akit ritkán lehetett megvádolni azzal, hogy kerüli a párharcokat. A dunakömlődi játékos neve egyet jelentett a keménységgel és a fizikális jelenléttel – legyen szó klubcsapatról vagy a válogatottról.

Ami a piros lapokat illeti, abban még Molnár vezet 12–8 arányban. Az abszolút rekordot viszont Tóth András (Vasas, Sopron) tartja, aki 275 mérkőzés alatt 14 alkalommal jutott a kiállítás sorsára. Ebben a tekintetben aligha lesz egyhamar rekorddöntés, mert az aktív játékosok közül épp Fiola áll az élen a maga nyolc piros lapjával.

Tolna vármegyei különítmény a listán

Ha már aktív játékosok, akkor érdekességként megjegyezhető, hogy Szolnoki Roland, a Puskás Akadémia védője áll jelenleg a legközelebb ahhoz, hogy csatlakozzon a „száz sárgás klubhoz”: 91 figyelmeztetésnél jár, így már csak kilenc lap választja el attól, hogy a magyar élvonal történetében negyedikként átlépje ezt a határt.