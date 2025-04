Söpréssel mehet a bajnoki ötödik helyért a Szekszárd (videó)

A nyolcas szám bűvöletében indult a párharc második felvonása, a ceglédiek ugyanis nyolc perc alatt mindössze nyolc pontra voltak képesek és ugyanennyi eladott labdánál jártak. Habár Boros Júlia révén (7 pont, 1-1 lepattanó, gólpassz és szerzett labda) kiválóan kezdett a Tarr KSC, 15–8-as állásnál egy három és fél perces pontcsend jött a gárdától.

Fotó: Kiss Albert

A holtpontról ugyan a szekszárdiak mozdultak el, Dara Mabrey vezérletével 26–22-re mégis visszazárkózott a házigazda. A hullámvölgyből ismét Boros húzta ki a KSC-t, amely a nagyszünetre újra közé rakta a tíz pont fölötti különbséget. A második félidő hat kihagyott ceglédi dobással és nyolc vendégponttal indult (27–47), amire 9–2-vel válaszoltak a hazaiak.

Magyar Bianka magához is rendelte játékosait, ami arra elég volt, hogy ezt a negyedet is megnyerje csapata. A záró felvonásra így is nyitott maradhatott volna a kérdés, ám a lélektani tíz ponton belülre nem tudott kerülni a Cegléd. A Szekszárd kettős győzelemmel jutott tovább és az ötödik helyért küzdhet, ellenfele a Vasas–TFSE párharc továbbjutója lesz. A két fővárosi csapat második mérkőzését – ami 19.30 órakor kezdődött – az egyetemisták várták előnyből.