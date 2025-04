Győzelembe hajszolták a szurkolók a kieséstől menekülő Szekszárdot

A szezon papíron legkönnyebbnek ígérkező mérkőzése várt a szekszárdi lányokra, hiszen a tabella utolsó helyén szerénykedő, szinte biztos kiesőnek számító Astra látogatott Tolna vármegye szívébe. Bár egyik együttes tavaszi formája nem sok reménnyel kecsegtetett, de a hazai csapat számára még nagyon is éles volt a helyzet – a bennmaradásért zajló harcban minden pontra égető szükség van.

Fontos győzelmet aratott a Szekszárdi WFC (sárgában Brianna Taylor)

Forrás: Szekszárdi WFC

A meccs elején mindezt tükrözte is a Szekszárd lendületes kezdése, ám a kezdeti lelkesedést számos pontatlanság, technikai hiba törte meg, így a fölény inkább csak mezőnyben mutatkozott meg. A vendégek részéről eközben kevés elképzelés látszott a támadásokban – egy-egy jobb oldali akcióval próbálkoztak, de érdemi veszélyt nem jelentettek a kapura. Az első félidőt így inkább a mezőnyjáték és a párharcok uralták, egyetlen komolyabb szekszárdi lehetőséggel, amit végül nem sikerült gólra váltani.

A szünet után viszont érezhetően új lendületet kaptak a hazaiak – ebben pedig nem kis szerepe volt a maroknyi, de annál lelkesebb közönségnek, amely végig hangos buzdítással segítette övéit. A pontrúgások jelentettek veszélyt az Astra kapujára, a labdák rendre megtalálták a szekszárdi fejeket, lábakat, de a sikeres befejezések elmaradtak. Aztán kisvártatva a vendégek is megvillantak: egy támadás végén a kapufát találták el, jelezve, hogy nem adták fel a harcot.

Miszlai Jázmin gólja döntött

Forrás: Szekszárdi WFC

A mérkőzés a második félidő derekán érkezett el fordulópontjához: a Szekszárd kihagyta a meccs addigi legnagyobb helyzetét, de a lendületben maradó hazaiak agresszív visszatámadása újabb lehetőségeket teremtett. Végül Miszlai Jázmin találata törte meg a gólcsendet, és repítette örömujjongásba a hazai drukkereket.

Az Astra igyekezett válaszolni, de a támadásaikban nem volt elég átütőerő, ráadásul a védekezésük is sebezhetőnek bizonyult: a szekszárdi kontrák több ígéretes helyzetet is hoztak, a hosszú indítások után rendre megbicsaklott a sereghajtó hátsó sora. Újabb gól már nem született, a Szekszárd megőrizte előnyét, és értékes győzelmet aratott – amelyhez a pályán nyújtott küzdős játék mellett a lelátóról érkező támogatás is sokat hozzátett.