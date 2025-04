Szendrei Ákos újratervezése – egy fél idény, ami mindent eldönthet

Szendrei Ákos története tökéletesen példázza, mennyire kiszámíthatatlan tud lenni egy fiatal futballista pályafutása – különösen akkor, ha valaki korán robban be, de aztán a fejlődés útja kanyarokkal teli. A szekszárdi születésű, Pakson nevelkedett játékos 2025 januárjában tért vissza nevelőegyesületéhez, ahol korábban már az NB I-ben is bemutatkozhatott. A hazatérés ellenére nem Tolna vármegyében képzelte el a tavaszt a klub: a Paksi FC szakmai stábja úgy döntött, hogy a számára legelőnyösebb megoldás az lenne, ha kölcsönben egy másik, alacsonyabb osztályú klubnál szerepelne, ahol több játéklehetőséghez juthat, és ezáltal önbizalma is megnövekedhet.

Szendei Ákos a Paks színeiben mutatkozott be az NB I-ben 2020 januárjában

Fotó: Dömötör Csaba

A döntés mögött világos szakmai megfontolás állt: Szendrei 2019 és 2022 között már megkapta a lehetőséget az élvonalban, sőt, a paksi klub történetének legfiatalabb NB I-es gólszerzője is lett, amikor 18 évesen betalált a Budafoki MTE elleni bajnokin. Azonban a korai sikerek után nem jött az áttörés: dunaszerdahelyi szerződése idején többször is kölcsönadták – Fehérvár, Győr, Kecskemét –, de sehol sem sikerült igazán alapemberré válnia. Ezért is tűnt logikus lépésnek egy NB II-es félidény, ahol valóban újraépítheti magát – és Mezőkövesden most úgy tűnik, el is kezdődött valami.

A széleken bont, a tizenhatoson belül robban

Csertői Aurél csapata kifejezetten illik Szendrei karakteréhez: gyors, direkt játékot játszanak, amelyben nem a hosszú labdák körüli lecsorgókra építenek, hanem a szélekre és az előretörésekre helyezik a hangsúlyt. A borsodi klub az ősszel mindössze húsz gólt szerzett tizenöt bajnokin, így szükségük volt olyan támadóra, aki képes lövéseket termelni és folyamatosan veszélyt teremteni az ellenfelek kapuja előtt – Szendrei pedig pont ilyen.

Az érkezése óta minden bajnokin kezdőként számolnak vele, ami világos jele a Csertői-féle szakmai bizalomnak. A támadásbeli szabadsága is ezt tükrözi: megkapja a lehetőséget, hogy bátran vállalkozzon, cselezzen, keresse a befejezést. Megvan benne a bátorság, és az edzői háttér is támogatja abban, hogy ezt kihozza magából – de persze előfordulnak felesleges megoldások is, amiket idővel majd finomhangolni kell.