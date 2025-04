Csütörtöki ajánló: jön az Amatőr és a női Magyar Kupa döntője

Április 24., csütörtök

M4 Sport

Labdarúgás. Amatőr kupa, döntő: Tartja SC–Gödöllői SK 14.50

Röplabda. Női Extraliga döntő, 3. mérkőzés: Vasas-Óbuda–MBH-Békéscsaba 17.15

Labdarúgás. Női Magyar Kupa döntő: ETO FC Győr–MTK Budapest 19.45

Arena4

Labdarúgás. Olasz Kupa elődöntő, visszavágó: Bologna–Empoli 21

Eurosport 1

Sznúker. Világbajnokság, 1. forduló 14 és 19.30

Eurosport 2

Kerékpár. Tour of the Alps, férfiak 4. szakasz 13.30

Golf. PGA Tour New Orleans Classic 1. nap 21

Spíler 1

Labdarúgás. Spanyol liga: Leganés–Girona 19, Real Betis–Real Valladolid 21.30

Spíler 2

Labdarúgás. Spanyol liga: Osasuna–Sevilla 19

Sport 1

Kézilabda. Férfi Bajnokok Ligája negyeddöntő, 1. mérkőzés: OTP Bank-Pick Szeged–Barcelona 18, Füchse Berlin–Aalborg Handbold 20.45

Sport 2

Lóverseny. Kincsem+Tuti 13.45

Darts. Premier League (Liverpool) 12. állomás, 20