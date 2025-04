Háromszáz perc után szakadt meg a Majos góltalansági sorozata (fotókkal)

Nyolc vereség után gyűjtötte be ismét a három pontot a Nak a vármegyei III. osztályban, amely – ahogy októberben, úgy most is – a sereghajtó dalmandiakat múlta felül. A majosiak második csapata 328 perc után lőtt ismét gólt, ráadásul egyből ötöt, így három vereség után örülhettek győzelemnek. Az élen továbbra is nagy a harc, a Zomba és a Pálfa is idegenben hozta a kötelezőt.

A majosi Batta István (zöldben) mesterhármas szerzett a csikóstőttősiek ellen

Fotó: Máté Réka

Tolna Vármegyei III. osztály, Nyugat, 17. forduló

Iregszemcsei SE–KSE Zomba 3–5 (2–2). Iregszemcse, v.: Lengyel S. (Nagy Z., Papp Sz.). Gólszerző: Horváth Krisztófer (19., 62.), Szabó B. (29.), illetve Hosnyánszki T. (3., 34., az első 11-esből), Kerekes R. (77., 81.), Koszorú T. (79.). Kiállítva: Papp N. (88. Iregszemcse)

Döbröközi KSE–Pálfai SE 2–3 (0–3). Döbrököz, v.: Agócs A. (Ömböli, Tóth T.). Gólszerző: Varga L. (49.), Törő T. (58.), illetve Orsós D. (7., 16.), Szabó Z. (34.). Kiállítva: Szalai R. (90+3., Pálfa)

Majosi SE II–Kaposszekcső-Csikóstőttős KSE 5–1 (1–0). Bonyhád, v.: Tóth T. (Albert J., Weitner). Gólszerző: Batta (44., 82., 83.), Kiss N. (58.), Jakab R. (69.), illetve Kenéz (55.)

Nak SE–Dalmandi SK 7–2 (4–1). Nak, v.: Albert J. (Kis J.). Gólszerző: Rácz M. (6., 9., 25., 48.), Vass Á. (45.), Kósa R. (72.), Karsai D. (82.), illetve Jónás M. (44.) Beke D. (89.). Kiállítva: Velarde (30., Dalmand)