Visszatért az ASE? – Pakson újra van miért lelkesedni

A vezetőség felismerte, hogy radikális változásokra van szükség. Így érkezett Kosztasz Flevarakisz, akinek a kinevezése eredményességet és a csapategységet nézve is telitalálatnak tűnik. A görög szakember egyrészt jól ismeri a magyar közeget, hiszen a Sopron KC vezetőedzőjeként már bizonyította, hogy képes egy csapatot kihozni a középszerűségből. A 2021/2022-es szezonban a kisalföldi gárda az alapszakaszban kimagasló, 75 százalékos győzelmi mutatóval zárt, ami azóta sem sikerült a klubnak megismételnie. Ezért valahol várható volt, hogy ha egy erősebb kerettel dolgozhat, akkor még nagyobb sikereket érhet el – és pontosan ez történt Pakson is.

Kosztasz Flevarakisz vezetőedzővel új szemlélet is érkezett Paksra

Fotó: Molnár Gyula

Másrészt őszinte és szenvedélyes stílusával mindig is pozitív hatással volt együtteseire, ez az atomvárosiaknál sincsen másképpen. Harmadrészt a közönséget is meg tudja nyerni magának a nyílt megnyilvánulásaival. Az ASE esetében pedig erre nagy szükség volt, mert a gyengébb idények miatt a szurkolói támogatás csökkenése és a csapatmorál ingadozása is negatívan befolyásolta a teljesítményt.

A változás pedig azonnal érezhető lett. Az ASE idén már újra úgy játszik, mint egy igazi élcsapat. A szezon hajrájában 21 győzelemnél járnak, ami a klub XXI. századi történetében egyedülálló. Ebben persze az is szerepet játszik, hogy többször változott az élvonal létszáma, de a győzelmi mutató jól visszaadja, hogy ez az évezred második legjobb alapszakasza lehet. A rájátszásban a második helyről indulhatnak, így biztosan hazai pályán kezdhetik a negyeddöntőt.