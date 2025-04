Az élsportot és a közösségi sportot is szolgálja az új létesítmény

Hivatalosan is átadták az Atomerőmű Sportegyesület Kajak-kenu Szakosztályának víziturisztikai központját Pakson, a Duna-parton. A létesítmény a Közép-Duna térségében megvalósuló kerékpáros- és víziturisztikai fejlesztések eredményeként épült meg, a kormány, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ), valamint az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ összefogásában. Nemcsak új megálló létesült, hanem a kerékpáros turizmust kiszolgáló eszközöket is beszereztek. Az elérhető szolgáltatások közé tartozik a hajó- és kerékpárbérlés, szervezett vízi túrákon való részvétel – például a KenuzgATOM –, csapatépítő rendezvények, illetve egy hangulatos kávézó is a vendégek rendelkezésére áll.

Schmidt Gábor, az MKKSZ elnöke, Heringes Anita polgármester, dr. Kovács Antal, az ASE elnöke, dr. Horváth Péter János, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója és Bedecs Ferenc, az ASE kajak-kenu szakosztályának vezetőedzője a víziturisztikai központ szalagátvágásán

Fotó: Molnár Gyula

Az élsport és a közösségi sport egyaránt fontos

A csütörtöki átadón elsőként dr. Kovács Antal, az Atomerőmű Sportegyesület elnöke, a Paksi Atomerőmű kommunikációs igazgatója mondott köszönetet mindazoknak, aki hozzájárultak a központ megvalósulásához. Kiemelte, hogy az élsport és a közösségi sport egyaránt fontos. Európa- és világbajnokok nőttek fel ezen a telepen, és most is gyerekek százai hordják le innen a hajókat a Dunára. De hétköznapokon is van élet, sokan jönnek kerékpárral, állnak meg egy kávéra. Kiemelte, hogy a víziturisztikai központ beleillik a város, az atomerőmű és a sportegyesület filozófiájába, ami azt vallja, hogy minél többen sportoljanak egy egészséges társadalom érdekében.

Ünnep volt a csütörtöki átadó

Fotó: Molnár Gyula

Sorra épülnek a csónakházak, víziturisztikai központok

Schmidt Gábor, az MMKSZ elnöke arról beszélt, hogy többször járt már a paksi telepen, és mindig jó volt a hangulat, az pedig mindig nagy öröm, ha egy átadón vehet részt. Elmondta, hogy fontos a versenysport, de a szövetség tíz éve küldetésének tekinti azt, hogy minél többekkel megszerettessék az evezést. Ennek szellemében épülnek csónakházak és víziturisztikai központok. Az elnök hozzátette, a cél, hogy a világ- és Európa-bajnokok sokasága mellett minél többen életre szóló élményt szerezzenek a vízen.

A létesítmény az élsportot és a közösségi sportot egyaránt szolgálja

Fotó: Molnár Gyula

Paks nemcsak az atomerőmű városa, hanem a sporté is

– Paks nemcsak az atomerőmű városa, hanem a sporté is – kezdte köszöntőjét dr. Horváth Péter János, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója, majd a különböző szakosztályok eredményeit méltatta. Beszélt az elmúlt években megvalósult sportfejlesztésekről is, a sportcsarnok két lépcsős felújításáról, a regionális cselgáncs központ megépítéséről, és mint mondta, ebbe a sorba illeszkedik most a víziturisztikai központ is. Arra is kitért, hogy mintegy négyezer ember végez felelősségteljes munkát az atomerőműben. Számukra fontos, hogy nemcsak lélekben és agyban, hanem testben is erősek legyenek, sportoljanak. A most átadott létesítmény ezt a célt is szolgálja.