Zsigmond Előd és csapata bevette az osztrák fővárost

Szekszárdi Sportközpont Nkft. futói közül négyen vettek részt a viadalon– Zsigmond Előd, Czencz Péter és Szekeres Zsolt –, Kisházi László a KSI színeiben futott.

Zsigmond Előd és Kisházi László a szekszárdi Borvidék Félmaratonon

Fotó: TEOL (archív)

„Reggel 9 órakor volt rajt 1 Celsius-fokban, nagy szélben, ami átlagosan 20 km/órás széllökéseket jelentett, de időnként ennél nagyobb befújós szél is volt – mondta Zsigmond Előd. – A maratonnal együtt indult a félmaraton mezőnye is, összesen több mint 45 ezer futó lepte el Bécs utcáit. Mivel a maratonon kívül sokan váltóban is teljesítették a távot, mindig volt kivel futni, főleg a verseny első felében. A pálya jó volt, kevés kanyarral és egyetlen visszafordítóval. A szervezésre és a körítésre nem lehet panasz: a frissítők jó helyeken voltak kihelyezve, nagyon sok szurkoló buzdított az utcákon, a lokáció és a hangulat garantáltan felejthetetlenné tette.

A szekszárdi futó hozzátette: a táv első felét a tervezett tempóban kezdte el, amit sikerült is 32 km-ig tartani. Majd egy kisebb holtpont következett, de az utolsó 3 km-en ismét fokozta a tempót, így majdnem ugyanolyan gyors lett a táv második fele is. A hivatalos ideje 2:35:38 óra lett, ami az országos bajnokságon 5. helyet jelentett, abszolútban a 43. hely lett az övé. Előd 2021 óta nem futott 2:36 órán belül, így mostani ideje az extrém időjárási körülmények ellenére jó eredmény. Az egyéni csúcsa (2:34:20) is közel volt, de a szeles idő őt is megtréfálta.

Zsigmond Előd abszolútban a 43. helyen fejezte be a versenyt

Czencz Péter a kilencedik helyen fejezte be a versenyt (2:43:27), ami szinte teljesen hasonló idő a tavalyihoz. A főleg ultratávokon versenyző Szekeres Zsolt is nagyon szépen helyt állt, a 12. helyen ért célba (2:53:04). A csapatversenyt harmadik alkalommal nyerték meg a szekszárdiak, az előző két évben Szemerei Leventével, ezúttal Szekeres Zsolttal a csapatban.

A hölgyeknél kilenc magyar versenyző indult, az uraknál pedig tizenhét érvényes nevezés futott be a viadalra. A maratoni országos bajnokságot végül Szabó Nóra (2:30:31) és Vásárhelyi Máté (2:21:50) nyerte meg. A 42. Vienna City Marathonon a férfiaknál az etióp Haftamu Abadi győzött 2:08:28-cal, míg a nőknél a kenyai Betty Chepkemoi volt a leggyorsabb 2:24:14-gyel.