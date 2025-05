A Ferencváros szekszárdi nevelése is góllal szomorította a WFC-t

A mérkőzés elején gyorsan megmutatkozott, miért is áll előkelőbb helyen a fővárosi együttes. A Fradi már az első percektől kezdve irányította a játékot, magabiztosan járatta a labdát, labdavesztés után pedig azonnal visszatámadott. A hazaiak számára nem is maradt sok más választás, mint zártan védekezni, és remélni, hogy egy-egy gyors kontrából sikerül zavart kelteni az ellenfél soraiban.

Mucsi Bianka és Alesia Garcia

Fotó: Makovics Kornél

Bár ez a forgatókönyv az első negyedórában még működni látszott – ekkor még döntetlenre álltak a felek –, idővel kijött a különbség a két csapat között. Az első, majd a második gól előtt és után is több komoly helyzetet alakított ki a vendégcsapat, egyértelműen a saját elképzelései szerint formálva a játékot. Újabb találat már nem született – ebben pedig Török Noémi védéseinek és a védelem jól időzített beavatkozásainak is komoly szerepe volt. A szurkolók így legalább néha-néha ünnepelhettek – ha csak egy-egy szép mentést vagy tisztázást is.

A hazaiak becsülettel küzdöttek, és akadt néhány biztató mozzanatuk is: egy-egy középpályás labdaszerzés után sikerült eljutni egy szögletig vagy egy kapu mellé csúsztatott fejesig. Ezek ugyan nem jelentettek valós veszélyt a IX. kerületiek kapujára, de jelzésértékűek voltak.

Fotó: Makovics Kornél

Fordulás után nem változott a játék képe, sőt, a Ferencváros hamar újabb gólokat szerzett. Előbb egy pontrúgás után éppen a korábbi szekszárdi játékos, Csigi Eszter fejese talált utat a hálóba, majd nem sokkal később egy kiugratás végén ismét ünnepelhettek a zöld-fehérek. Ezután egy átmenetekben gazdag időszak következett, amiben a hazaiak is megvillantak – Nagy-Cseke Edina távoli lövése azonban a kapufán csattant, így pedig a szépítés nem jött össze a Szekszárdnak.

Az FTC viszont továbbra is komoly veszélyt jelentett a gyors támadásaival: a játékrész középső szakaszában háromszor is betaláltak. Miközben az első félidőben még több alkalommal is sikerült önfeláldozó módon hárítaniuk a Tolna vármegyeieknek, ekkorra szinte minden budapesti akció góllal végződött.

Fotó: Makovics Kornél

A végjátékra visszaesett a tempó, a Ferencvárosnál csökkent a koncentráció szintje, s a pontatlanság mindkét oldalon sok fejfájást okozott. Egy találat azonban maradt még a vendégek tarsolyában, amit az összecsapás utolsó megmozdulásaként lehetett feljegyezni, s így lett a vége 0–8.