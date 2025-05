A negyeddöntő kipipálva – az alföldi mumus áll az ASE útjában

NHSZ-Szolnoki Olajbányász – Atomerőmű SE 97–90

A márciusi visszavágón már egészen más képet mutatott a mérkőzés. Az Olaj keményebben védekezett, zárt festékkel, és támadásban 46,2 százalékkal értékesítették tripláikat. A Paksnak alig volt második esélye, és a gyenge mezőnymutatók sem segítettek. Oliver Vidin csapata sokkal tudatosabban építkezett, míg az ASE csak ritkán tudta megtörni a hazaiak ritmusát.

Ellenfélprofil: lendületben érkező Szolnok

A Szolnoki Olajbányász lendületes, domináns játékkal jutott túl a negyeddöntőn: 3–0-ra söpörték ki az Egis Körmendet, ráadásul egyik meccs sem hozott igazán szoros végjátékot. A vasiak 73, 77, illetve 78 pontig jutottak, míg a harmadik összecsapáson a Tisza-partiak elképesztő támadójátékkal rukkoltak elő – 116 pontot szereztek hazai pályán.

A szolnoki keret mélységét jól mutatja, hogy hatan is tíz pont fölötti átlaggal zárták a párharcot, és két kulcsember különösen kiemelkedett:

Fardaws Aimaq meccsenkénti 13 lepattanós átlaga kulcstényező lehet, domináns jelenléte a palánk alatt komoly kihívás elé állíthatja az ASE magasembereit

Somogyi Ádám 7,7-es gólpassz-átlaggal a párharc egyik legnagyobb dirigense volt, aki kiválóan találta meg a dobóhelyzeteket a társainak.

A Szolnok tehát nemcsak jó formában, hanem önbizalommal telve érkezik a párharcba, így az ASE-nek minden eddiginél koncentráltabban és hatékonyabban kell pályára lépnie.

Mire építhet az ASE – és mit kell elkerülnie?

A Sopron elleni negyeddöntő bebizonyította, hogy az ASE-nak van fegyelme, védekezése és vezéregyénisége. Hazai pályán brutálisan kemény védekezést mutattak be, és ha ezt a Szolnok ellen is képesek lesznek megismételni, akkor most is megnyílhat az esély az elődöntős bravúrra. Ami viszont kulcs lesz:

Kiegyensúlyozott egyéni teljesítmények: Benke és Eilingsfeld is kulcsfigurák lehetnek, de csak akkor, ha idegenben sem esnek vissza látványosan

A triplamutatók stabilizálása: A Sopron ellen összesen 27 százalékkal dobták a triplákat – ennél több kell egy fizikailag és taktikailag is keményebb csapat ellen

Eric Lockett teljesítményének megtartása: Az amerikai légiós a Sopron elleni párharc MVP-je volt – ha most is ilyen szinten teljesít, az jelentheti a különbséget.

A történelmi múlt tehát Szolnok felé billenti a mérleget, de az idei ASE képes lehet a trendek megtörésére. Flevarakisz csapata nem fényes statisztikákkal, hanem szívvel és struktúrával jutott el az elődöntőbe. Ha ugyanezt át tudják menteni a következő párharcra, akkor az alföldi mumus is sebezhetővé válhat – talán most először igazán hosszú idő után.