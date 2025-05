Elmaradt a bravúr, a vármegyei derbiken kell kiharcolnia a bennmaradást a Szekszárdnak (fotókkal)

Mészáros István együttese számára viszont nagy tétje volt az összecsapásnak, hiszen ez volt az utolsó előtti hazai mérkőzése a szezonban, és a pontszerzés – lehetőleg győzelem formájában – kulcsfontosságú lett volna a bennmaradás szempontjából. Ennek megfelelően határozottan kezdték a találkozót a sárga-feketék, igyekeztek dominálni a játékban, többet birtokolták a labdát és támadóbb felfogásban léptek fel. Azonban a siófokiak rutinosan, higgadtan alkalmazkodtak a reaktív szerephez, és a korábbi NB II-es tapasztalatuk sok esetben érződött is: az egy az egy elleni párharcokat gyakran megnyerték, így hatékonyan aknázták ki a hazai hibákat.

Arena Ármin szerzete a szekszárdiak gólját a Siófok ellen

Fotó: Makovics Kornél

Az első gól is egy ilyen szituációból született: egy szabadrúgást követően a bizonytalanul helyezkedő hazai védelem gyakorlatilag asszisztált a Siófok vezető találatához. Egy perccel később újabb nagy lehetőség adódott a somogyiak előtt, de előbb Pomozi Zoltán bravúrral hárított, majd a kipattanót fölé lőtték. Ezek után valamelyest kiegyenlítettebbé vált a játék, mindkét csapat hosszú indításokkal próbálta megkerülni a középpályás sűrűséget. A szabálytalanságokkal tarkított periódusban főként pontrúgásokból tudtak veszélyeztetni a felek, de ezekből nem született gól.

A félidő hajrájához közeledve a szekszárdiak játéka pontosabb lett, és többször is eljutottak a siófoki kapu közelébe. Az egyik ilyen akció végén Arena Ármin kapott labdát a tizenhatoson belül és egy csel után higgadtan egalizált. A hazai öröm azonban nem tartott sokáig: a bekapott gól új lendületet adott a siófokiaknak, akik egyre inkább átvették az irányítást. Előbb ismét Pomozinak kellett nagyot védenie, ám később ő is tehetetlen volt: egy bal oldali akció végén érkező centerezést passzoltak a kapuba, majd egy gyors kontra végén egy távoli, látványos lövéssel állították be a félidei 3–1-es vendégvezetést.

Fotó: Makovics Kornél

Fordulás után is kiegyenlített játék zajlott a pályán és bár a labdát többet járatta a Siófok, már nem törekedtek annyira az újabb találatokra. Többször is arra használták a labdabirtoklást, hogy menedzseljék az időt. A Tolna vármegyeiek néhány átmenet után veszélyesebben futballoztak, de igazán nagy helyzetet nem tudtak kialakítani.