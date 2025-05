Ez százas volt! Szépített az Atomerőmű SE az elődöntős párharcban! (fotókkal)

Már a mérkőzés előtt kihúzták a szolnoki játékosok azt a bizonyos gyufát a paksi szurkolóknál. Miközben a helyi szpíker az USK Praha női csapatával Euroligát nyerő Pavlík Jant köszöntötte, Fardaws Aimaq nemes egyszerűséggel besétált a kezdőkörbe. A játékvezetők bemutatásánál követték őt a csapattársak, tettüket füttykoncerttel jutalmazták a hazai drukkerek.

Fotó: Makovics Kornél

Az Olajbányász a párharc lezárásáért érkezett az atomvárosba, az ASE viszont a negyedik mérkőzés kiharcolásáért szállt harcba közel telt ház előtt. A tét súlya rányomta bélyegét a meccsre, négy perc alatt mindössze két-két pont esett, de a folytatásban sem ontották magukból a játékosok a kosarakat. Amíg nem jöttek lendületbe a csapatok, a drukkerek „szórakoztatták” egymást, a vendégszurkolókra többször is rá kellett szólnia a sportszerű buzdítás reményében.

A nyolcadik percben 7–7-es állásról az Atom tudott megújulni, amivel be is húzta az első negyedet. Rövid pihenő után aztán beindultak a csapatok, Benke Szilárd két homály után bevágta a csapat harmadik tripláját, de a védekezésük puhánysága miatt meglógni nem tudtak. Eilingsfeld János zsákolása után (41–35) felrobbant a Gesztenyés úti sportcsarnok, Oliver Vidin egyből időt is kért, Révész Ádám pedig tovább tüzelte az addig sem halk paksi B-közepet.

Fotó: Makovics Kornél

Chandler és Szubotics ütközete borzolta a kedélyeket hat tizedmásodperccel a játékrész vége előtt, így jókor jött a nagyszünet. Éppen a montenegrói légiós kosarával egyenlített hosszú idő után az Olajbányász (48–48), a szolnokiak pedig láthatóan rászálltak az amerikaira. A provokációk közepette Lake és Eilingsfeld zsákolásaitól szakadt le majdnem a mobilpalánk gyűrűje, így rövid időn belül kétszer kellett időt kérnie Olivre Vidinnek (65–56). A szerb tréner érezte, hogy most kell megfognia a paksi rohamokat, de mindhiába.

Extázisban játszott Kosztasz Flevarakisz együttese, az utolsó tíz percre két számjegyű pontkülönbséggel fordultak rá a felek (76–64). A hazai szurkolótábor a győzelembe, vendégek a fordításba hajszolták volna bele sajátjukat. A végére csak a hangulat lett forró, a „pite” nem az Atom számára, így a paksiak kiharcolták a negyedik mérkőzést az elődöntős párharcban. A felek legközelebb hétfőn csapnak össze a Tiszaligeti Sportcsarnokban, és ha szükséges, a mindent eldöntő ötödik találkozóra szerdán kerülne sor Pakson.