Gyász

Orbán Viktor is ott volt a magyar edzőlegenda temetésén

Végső nyugalomra helyezték Garami Józsefet, aki edzőként nem csupán a Pécsi MSC, de Magyarország labdarúgásának történetébe is arany betűkkel írta be magát. Temetésén családja, tisztelői, pályatársai, futballistái mellett Orbán Viktor miniszterelnök is lerótta tiszteletét.

Május 2-án megtelt a Pécsi Köztemető az edzőlegenda temetésére. Garami József utolsó útján elkísérte a labdarúgás nagyjai, mint Dunai Antal, s volt játékosai, mint – a teljesség igénye nélkül – Márton Gábor, Fehér Csaba, Véber György, Juhász Roland, Torghelle Sándor, Czvitkovics Péter, Illés Béla és Turi Zsolt. Tiszteletét tette Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor, valamint az MTK Budapest elnöke, Deutsch Tamás is, számolt be róla a bama.hu. Orbán Viktor is elbúcsúzott Garami Józseftől

Fotó: Löffler Péter Beszédet mondott többek között Bánki Erik, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökségi tagja, aki a szakembert méltatásában elmondta, „tisztességgel, nyugodt erővel és következetességgel” végezte munkáját. Garami József 1939. augusztus 9-én született Pécsett, játékosként csak helyi együttesekben fordult meg, karrierjét klubunk jogelődjében, a Pécsi Dózsában kezdte 1953-ban. Játékos-pályafutása befejezése után a Pécsi MSC, a Pécsi MFC, az Újpest, MTK Budapest, a Győri ETO és a Ferencváros vezetőedzőjeként dolgozott, a magyar válogatottat négy mérkőzésen irányította. Szülővárosába 2020-ban költözött haza és lett a nevelőegyesületének szakmai koordinátora. A Magyar Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett mesteredző 2025. április 22-én, 86. életévében hunyt el.

