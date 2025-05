Hatalmas kő esett le a szívekről, kezdi visszanyerni formáját a közönségkedvenc

Továbbra is versenyben van a bajnoki címéért a Paksi FC, szombaton következik a Ferencváros elleni aranycsata az NB I-ben. Ebben elévülhetetlen érdemei vannak a góllövőlistát vezető Böde Dánielnek, aki a hétvégi Fehérvár ellen 2–0-ra megnyert bajnokin is betalált. De a győzelemből kivette a részét Ádám Martin is. A paksiak Forráskútról támadója készítette elő a második gólt.

A 28-szoros válogatott csatár egy hónapos kihagyás után lépett ismét pályára, Bognár György a 76. percben, csereként küldte pályára a székesfehérvári bajnokin. Öt perccel később forintos átadását Ötvös Bence váltotta gólra.

Ádám Martinnak ez volt az első gólpassza a magyar NB I-ben a visszatérése óta. Ezt megelőzően asszisztot szinte napra pontosan egy éve, 2024. május 1-jén, még a dél-koreai Ulszan színeiben jegyzett. A magyar élvonalban legutóbb 2022 februárjában, a Kisvárda ellen osztott ki gólpasszt a Dél-Koreában és Görögországban is megfordult támadó.