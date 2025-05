Fittyet hánynak a „trendre”, egyre több a fiatal a település focicsapatában

– Muszáj a körülményeken javítani, hogy a gyerekekkel megfelelő terekben és körülmények között tudjunk foglalkozni és fogadni a hozzánk látogató ellenfeleket, játékvezetőket – vázolta a további projekteket az elnök. – Az öltözőépületet és a pályát mielőbb fel kell újítani. A sportpályán világítás nincs, így annak hiányában az őszi és téli edzéseket csak az általános iskola tornatermében tudjuk megtartani, ami nagyon költséges, de ugyancsak a finanszírozást érinti, hogy a versenyeztetés költségeire is elő kell teremteni a forrásokat.

Bódog Bálint reméli, hogy az elmúlt évek sikerei nem vesznek kárba és el tudják érni, hogy olyan felnőttcsapatuk legyen, ahol minden játékos kötődik a településhez.

– Az elsődleges és legfontosabb célunk az, hogy minél több fiatalnak sportolási lehetőséget biztosítsunk. Nem mindenkiből lesz focista, de az biztos, hogy a gyerekek jó helyen vannak nálunk: mozognak, közösségben vannak és tanulnak a foci mellett mást is. A lehetőség adott, csak rajtunk múlik, hová jutunk. Remélem, hogy pár év múlva már arról számolhatok be, hogy a századik utánpótlás játékengedélyt is kiváltottuk – bizakodott az elnök.