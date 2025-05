Játékosok, edzők és visszatérő nevek kötik össze a Paksot a Ferencvárossal

A Paks–Fradi párharc nemcsak a tabellán elfoglalt helyezések miatt izgalmas. A két klub között kialakult évek óta egyfajta futballkapcsolat: számos játékos öltötte már magára mindkét együttes mezét, többen közvetlenül váltottak a két gárda között, és az edzői stábokban is voltak közös pontok. A bajnoki találkozó remek apropó arra, hogy felidézzük a legemlékezetesebb átigazolásokat és személyi összefonódásokat.

Szakmai kapcsolatok

A közös szálak nem érnek véget a játékosoknál. Több edző és vezető is dolgozott mindkét egyesületnél az elmúlt évtizedekben. Az első közös pontot Haáz Ferenc jelenti, aki az 1980-as években a Ferencváros neveltjeként lett profi futballista, majd az ezredforduló idején vezetőedzőként irányította a Paksot, hogy aztán visszatérjen a fővárosi klubhoz, mint technikai igazgató.

Gellei Imre, korábbi szövetségi kapitány a 2000-es évek közepén volt előbb az FTC vezetőedzője, majd lemondása után a Tolna vármegyei együttesnél vállalt munkát, ahol három éven át dolgozott.

A legismertebb példa pedig az a Máté Csaba, aki előbb az atomvárosiaknál volt asszisztensedző, majd megbízott vezetőedző is. 2013-tól kezdődően egy évtizeden át a IX. kerületi rekordbajnoknál dolgozott másodedzőként, később ideiglenesen vezetőedzőként is. 2024 tavaszától pedig már ismét Pakson irányítja a csapatot.

A szekszárdi születésű Máté Csaba Pakson beugró edző volt, a fővárosiaknál hosszú ideig volt a szakmai stáb tagja

Fotó: Török Attila

Játékosok mindkét mezben

A Fradi és a Paks közötti játékosmozgás nem ritkaság, sőt: évek óta megfigyelhető, hogy közvetlen átigazolások is történnek. A legismertebb név kétségtelenül Böde Dániel, aki Pakson vált közönség kedvenccé, majd 2012-ben igazolt a fővárosba. A Ferencvárosban bajnoki címeket és kupát is nyert – 2019-ben pedig visszatért nevelőegyesületéhez, ahol ugyancsak magasba emelhette a Magyar kupát.

Tököli Attila a második fradista időszaka után került Paksra, ahol kétszer is megfordult – az első időszaka különösen emlékezetes, hiszen ismét kulcsszerepet töltött be a csapatban. Hasonló utat járt be Haraszti Zsolt is, aki 2015-ben igazolt a Fradihoz, de számára nem alakult jól a fővárosi kaland. Jelenleg is a paksi keret tagja, bár inkább már csak perememberként. Varga Barnabás a legfrissebb példa: a válogatott csatár 2023-ban szerződött a Fradihoz, miután Pakson gólkirály lett – majd az új klubjával is begyűjtötte az aranycipőt.