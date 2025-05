Százmilliókról döntött az MLSZ, Pakson ennek örülhetnek

„Azok, akik öt magyar játékost – azon belül egy U21-est – nem játszatnak az NB I-ben, jelentős összegről, nagyságrendileg 500 millió forintról mondanak le – idézi Csányi Sándor MLSZ-elnököt az m4sport.hu. – De az ösztönzőt be nem tartó csapatok nem csak arról az összegről mondanak le, amely a különböző közvetítési jogokból és értékesítésekből származik, arra is számíthatnak, hogy semmilyen állami támogatást nem kapnak. A TAO-ból nem zárjuk ki őket (...), de az MLSZ elnöksége, amikor a TAO felhasználásáról dönt, akkor diszkriminálja azokat, akiknél ezek az arányok, ezek a szabályok nem lesznek követve.”

Az MLSZ közgyűlése elfogadta Csányi Sándor elnök javaslatát

Az M4 Sport elemzéséből kiderül, hogy 12 csapatból hét az új ösztönzőrendszer nélkül is teljesítette a magyar játékperceket. Közülük az egyik a Paksi FC, amely az OTP Bank Liga tabelláján jelenleg harmadik és még versenyben van a bajnoki címért. Az atomvárosiak nem véletlenül nevezik magukat „a magyar csapat”-nak, hiszen nem alkalmaznak légiósokat (az országhatáron túl született, magyar állampolgárságú labdarúgói voltak és Könyves Norbert személyében most is van ilyen játékosuk), így ez a szabály nem veszélyeztetni a klubot.

Pakson négyen felelnek meg az MLSZ szabályának

Ami az előírás korosztályos megkötését illeti, már más a helyzet. A CIES Football Observatory friss adataiból kiderült, hogy a Paksi FC-nél a játékpercek mindössze 10,1 százalékát kapták 21 éven aluli labdarúgók, ami a magyar élvonal mezőnyében harmadik legalacsonyabb arányának számít. A jelenlegi keretből az U21-es szabálynak Vas Gábor, Horváth Kevin, Győrfi Milán és Galambos János felel meg. Előbbi a következő idényre „kiöregedik”, Győrfi legutóbb egy hónapja lépett pályára az NB I-ben, Galambos idén debütált az élvonalban, Horváth viszont 15 találkozón kapott lehetőséget Bognár Györgytől.