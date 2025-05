A Paks olyan bravúrt érhet el az FTC ellen, ami még senkinek sem sikerült

Szombat este új fejezet nyílhat a Paksi FC és a Ferencváros párharcának történetében: a Tolna vármegyei csapat már kétszer is legyőzte a IX. kerületieket a mostani idényben, és ha hazai pályán ismét nyerni tud, soha nem látott bravúrt visz véghez az NB I jelenlegi lebonyolítási rendszerében.

Telt ház előtt lép pályára a Paksi FC és a Ferencváros

Forrás: Molnár Gyula

A Paks már kétszer is veretlenül zárta a Fradi elleni idényt (2016–2017 és 2023–2024), de most először nyílhat esély arra, hogy mindhárom bajnokit meg is nyerje. Az első meccsen 3–1-re nyertek a Fehérvári úton, majd 2–0-ra a Groupama Arénában – szombaton pedig telt ház előtt hazai pályán jöhet a harmadik siker.

A két zöld-fehér együttes szombat esti összecsapása a bajnokságban jelentős téttel bír, a listavezető FTC előnye ugyanis öt pont a harmadik helyen álló paksiakkal szemben. Amennyiben Bognár György együttese meg tudja lepni címvédő riválisát, akkor két körrel a befejezés előtt teljesen nyílt lesz az aranyéremért zajló versenyfutás. Ugyanakkor ha Robbie Keane csapata három ponttal távozik a paksi stadionból, óriási lépést tesz a címvédés felé.

A Paksi FC és a Ferencváros a kupadöntőben is telt ház előtt lép pályára

A bajnoki után négy nappal a két együttes ismét összecsap: 2022 és 2024 után harmadszor mérkőznek meg egymással a Magyar Kupa fináléjában. Első alkalommal a fővárosi együttes nyert 3–0-ra, a múlt évben pedig a Paks hosszabbítás után 2–0-ra. A Magyar Labdarúgó Szövetség X-oldalán jelezte, hogy nagyon jól fogynak a jegyek: néhány nap alatt 30 ezer jegy talált gazdára, s mivel a Puskás Aréna két alsó szintjét nyitják meg a döntőre, valószínűleg telt ház, 40 ezer drukker várja majd a csapatokat.

A paksiak jó hangulatban várják mindkét összecsapást, hiszen a klub a héten hivatalos felületein bejelentette, hogy meghosszabbította Bognár György vezetőedző, és a góllövőlistát vezető Böde Dániel lejáró szerződését. A csatár huszadik idényét kezdi meg a magyar élvonalban.

A szakvezető egy játékosára nem számíthat: a tavasszal összesen tizennyolc bajnoki és öt kupamérkőzésen pályára lépő védő, Lenzsér Bence combhajlító sérülés miatt nem állhat csapata rendelkezésére.