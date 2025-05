Milliókat hoztak a konyhára a Paksi FC válogatott játékosai – mutatjuk, mennyi az annyi!

Ádám Martin válogatottsága révén pénzt termelt klubcsapatának

Fotó: Török Attila

Mi a helyzet a Paksi FC-vel?

A teljes magyar klubfutball összesen 2,76 millió eurót kapott, ebből az atomvárosi alakulatnak járó rész 6,91 százalékot tett ki. Ezzel a paksi klub a hatodik legnagyobb összeget kapó magyar egyesület volt, éppen csak becsúszva a magyar klubok által kifizetett összegek átlagos szintje alá.

Ádám Martin – 4 mérkőzés (UEFA Nemzetek Ligája, 2022–2023)

Szappanos Péter – 7 mérkőzés (4 Eb-selejtező 2023-ban, valamint a 2024-es Európa-bajnokság)

Varga Barnabás – 3 mérkőzés (Eb-selejtezők, 2023)

A jelenlegi kifizetések során a három játékos szereplése révén több mint 74 millió forintnyi kompenzáció érkezett a klubhoz. Ez is jól mutatja, hogy a Paks jelenlegi sikere nemcsak hazai szinten, hanem válogatott szinten is éreztetik hatásukat – ez pedig amellett, hogy sportszakmailag értékes, anyagi szempontból is kifizetődő lehet.

A következő elszámolási ciklusban új paksi labdarúgók után is érkezhet kompenzáció. Szappanos Péter mellett legutóbb Vécsei Bálint és Osváth Attila is meghívót kapott Marco Rossi válogatottjába – mindkettő pályára is lépett a Törökország elleni Nemzetek Ligája osztályozó mérkőzésein. Ezek az összecsapások beleszámítanak az UEFA-programba, vagyis a következő kifizetés során még több pénz érkezhet az atomvárosba, hiszen már az időszak kezdeti fázisában gyűlnek a meccsek.

A Paks számára ez a több tízmilliós támogatás nem csupán pénzügyi értelemben fontos, hanem presztízs szempontból is. Jól mutatja, hogy a klub képes olyan játékosokat kinevelni vagy magához csábítani, akikre a magyar válogatottban is számítanak. Ez pedig a hosszú távú építkezés, a stabil működés és a szakmai munka visszaigazolása is egyben.