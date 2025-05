Részletek derültek ki a tervezett multifunkcionális sportcsarnokról

Így nézhet majd ki a multifunkcionális sportcsarnok

Máté Péter alpolgármester kérésére a 2800-3000 férőhelyes létesítmény felső szintjére az atléták számára futófolyosót alakítanak ki, a küzdőtér pedig futsal, kézilabda és kosárlabda – akár nemzetközi – mérkőzések rendezésére lesz alkalmas. A négy oldalon mobillelátókat alakítanának ki, a sportesemények mellett nagy koncertek helyszínéül is szolgálhat a sportcsarnok, ami sportszékházként is üzemelhet, de tervben van egy tárgyaló és egy sportmúzeum kialakítása is. Az épület mellett nemcsak gyerekekre, de kamaszokra is gondolnak majd a kreatív játszótér kialakításakor.

Szabó Noémi megjegyezte, az 12 ezer négyzetméteres multifunkcionális sportcsarnokot a jelenlegi labdarúgó stadion helyére tervezik, de ennek építése csak az egyik eleme a közel 21 ezer négyzetmétert magába foglaló sportkomplexum fejlesztésének, amely során a tervezők nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatosságra. A tervezési időszak 1,5-2 évet vehet igénybe, a létesítmény megépítésének anyagi hátterében a városvezetésnek is nagy hangsúlya lesz.