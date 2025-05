Nem a sportbugyiról és topról, inkább az erőről szól ez a sportág (fotók és videó)

Intenzív esztétikai sportmúlttal a háta mögött választotta a rúdfitneszt Takács Eszter. Erő és nőiesség. Talán ez a két attribútum jellemzi legjobban a mozgásformát választó sportolókat.

Takács Eszter három év alatt küzdötte fel magát a hazai élvonalba

Fotó: Beküldött fotók / TEOL

„A különböző sportágak mind mást adtak nekem. Szekszárdon 12 évig szertornáztam, majd az MMS-ben táncoltam több mint egy évtizedig. Volt versenymúltam, ebben nőttem fel, 2022-ben úgy döntöttem, kipróbálom magam a rúdsportban – mondta Takács Eszter. – Sportversenyekről beszélünk, de az előre meghatározott hajlékonysági és erőelemek bemutatása mellett bele kell vinni jó zenét, karaktert. Persze a rudas elemek kivitelezése és könnyedsége elengedhetetlen egy ütős koreográfiába.”

Eszter hozzátette: az első két versenyén nem volt sikerélménye. Holtpontra került, hiába edzett heti négyszer nagyon keményen, megrekedt a fejlődésben. Úgy érezte, edzőre, koreográfusra van szüksége ahhoz, hogy tovább tudjon lépni. Szüksége volt valakire, aki irányt mutat neki. Így talált rá Lipcsei Viktóriára, aki havonta egyszer személyesen a fővárosban segíti Eszter előrelépését, valamint minden héten egyszer videóhívásban edzi tanítványát. A fővárosi versenyző nagy név nem csak itthon, külföldön is: többszörös magyar bajnok, tavaly Európa-bajnokságot nyert profi kategóriában.

Fotó: Makovics Kornél

„A Vasas Folyondár utcai csarnokában megrendezett MALESZ Rúd és Légtorna Sport Magyar Bajnokság amatőr kategóriában győztem, végre nagyon jól éreztem magam – ezt sikerült átadnom a bíróknak is. A verseny előtt hetekkel előre ki kellett tölteni a nehéz elem lapomat, ahol több különböző pontértékű nehéz elemet (pozíciót) adtam meg, s amiket utána a színpadon be kellett mutatnom. Ezt az egészet egy koreográfiában kell felépíteni. Jó volt a téma, a kivitelezés, az artistic rész, és a talajelemek is rendben voltak – hangoztatta Takács Eszter. – Deák Lili koreográfus, aki a tavalyi évben a világbajnokságon amatőr kategóriában nyert, állította össze a táncot. Egy gyakorlatot egész évben visz magával az ember: élvezem, hogy mindig lehet mit javítani a kivitelezésen. Arra pedig nagyon gyorsan rájöttem, hogy komoly erőnlétre lehet vele szert tenni.”