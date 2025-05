Telt ház a Fehérvári úton, kezdődik a Paks–Ferencváros rangadó! (galériával)

Ami a főszereplőket illeti, Bognár György jelentősen belenyúlt a kezdőcsapatába, talán már a május 14-i Magyar Kupa döntőre készül. Többek között Szappanos Péter, Vas Gábor és Tóth Barna is csak a kispadon kap helyet, ahogy a góllövőlistát vezető Böde Dániel is. Ott van viszont a sérülésből felépült Ádám Martin és Balogh Balázs, ahogy a kezdőként számít Kinyik Ákosra is a szakmai stáb.

Ezzel szemben Robbie Keane gyarkorlatilag a legerősebb tizenegyet küldi pályára, így Dibusz Dénes, Varga Barnabás és Zachariassen is ott lesz a 19.30 órakor kezdődő összecsapáson.

OTP Bank Liga, 31. forduló

Paksi FC–Ferencváros

Fehérvári úti stadion, v.: Bogár G.