Történelmet írna a Paks, ha két vállra fektetné a Ferencvárost

Szombat este új fejezet nyílhat a Paksi FC és a Ferencváros párharcának történetében: a Tolna vármegyei csapat már kétszer is legyőzte a IX. kerületieket a mostani idényben, és ha hazai pályán ismét nyerni tud, soha nem látott bravúrt visz véghez az NB I jelenlegi lebonyolítási rendszerében. A két csapat NB I-es mérlege erősen a Fradi felé billen: 22 ferencvárosi győzelem mellett a Paks csak kilencszer tudott diadalmaskodni. Az utóbbi években azonban egyre szorosabbá vált a párharc – amit jól jelez, hogy a 2024-es tavaszi szezonban már kétszer is felülkerekedtek az atomvárosiak.

A magyar élvonal 2015–2016-os átalakítása óta háromkörös rendszerben zajlik a bajnokság. Ezalatt viszont egyetlen idényben sem fordult elő, hogy a Ferencváros háromszor is kikapjon ugyanattól az ellenféltől. Olyan évadok előfordultak, amikor nyeretlenek maradtak – a Puskás Akadémia, a Paks, a Kecskemét, a Mezőkövesd és a Vasas ellen is volt ilyen szezon –, de pont nélkül sosem zártak egy riválissal szemben.

A Paks már kétszer is veretlenül zárta a Fradi elleni idényt (2016–2017 és 2023–2024), de most először nyílhat esély arra, hogy mindhárom bajnokit meg is nyerje. Az első meccsen 3–1-re nyertek a Fehérvári úton, majd 2–0-ra a Groupama Arénában – szombaton pedig telt ház előtt hazai pályán jöhet a harmadik siker.

Korábban többször is előfordult nagy különbségű ferencvárosi siker: 2015–2016-ban 5–0-ra és 5–2-re, 2021–2022-ben pedig ismét ugyanilyen arányban nyert az FTC. A legemlékezetesebb ezek közül talán a 2015. decemberi paksi mérkőzés volt, amikor a zöld-fehérek 5–0-ra diadalmaskodtak – ez máig a Tolna vármegyei csapat egyik legnagyobb hazai veresége az élvonalban. Ugyanakkor a közelmúltban a Paks is osztott ki komoly pofonokat: a 2021–2022-es szezonban 3–0-ra győztek idegenben, míg a legutóbbi budapesti látogatás során ismét kapott gól nélkül tudták bezsebelni a három pontot Bognár György tanítványai.

A hétvégi találkozó így nem csupán presztízsmeccs – hanem történelmi lehetőség is. Egy esetleges harmadik győzelemmel a Paks olyan tettet hajtana végre, amit korábban egyetlen csapat sem tudott: idényen belül háromszor is legyőzni a Ferencvárost.

OTP Bank Liga, 31. forduló

Paksi FC–Ferencváros

Paks, Fehérvári úti stadion, szombat, 19.30 óra