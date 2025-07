A megismételt tizenegyesből sem tudott gólt lőni a Paks, amely öt perc alatt két gólt kapott Kolozsváron

A múlt heti, gól nélküli döntetlennel zárult odavágót követően Bognár György már csak a lejátszott tétmeccs és a lábakban lévő kilencven perc miatt is nagyobb elvárásokat fogalmazott meg csapatával szemben.

Tóth Barna és a Paksi FC a szlovén NK Mariborral játszik jövő héten

Fotó: Molnár Gyula

A kezdő ismeretében meglepő lehetett, hogy ismét csak egy klasszikus támadó szerepelt a kezdőcsapatban – ami azt követően, hogy az odavágón nem igazán tudott helyzeteket kialakítani az atomvárosi együttes, kérdéseket vetett fel. Különösen annak tükrében, hogy a vezetőedző a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón arról beszélt: kezdeményezőbben kell futballoznia a csapatnak.

Fölényben futballozott a Cluj

Azonban a heves esőzés közepette a labdás játékot nem túlzottan preferáló paksiak az első percekben intenzív letámadással próbáltak meg zavart okozni a kolozsvári térfélen. Ez csapkodó játékot eredményezett, viszont ennek megvolt az a veszélye, hogy az átmenetekben – az egy az egy elleni párharcokban erős – hazai támadók könnyen eljuthatnak helyzetig. Ezekből végül pontrúgások jöttek össze a CFR számára, amely együttes ezen a találkozón is bizonyította, hogy képes kombinatív megoldásokkal eljutni a támadóharmadba, ám ott a kreativitás hiánya okozott gondot a jól védekező magyar csapattal szemben.

Az atomvárosiak az első húsz perc elteltével tudtak némileg stabilabban labdát birtokolni, de csak a saját és a semleges harmadban – ezáltal csökkent is a játék tempója. A mély talaj és a párharcok megnyerése érdekében összerakott középpálya váratlan megoldásainak hiányában maradtak a csapatra oly jellemző beadások, mint veszélyteremtési lehetőség. Azonban két, inkább elmozgó, a beindulásokban és a kombinatív játékban erősebb támadóval a pályán ennek nagyon kevés érdemi hozadéka volt.

Fica hajszálpontos csavarásával szerzett vezetést a Kolozsvár

A félórához érve megmutatkozott, hogy az átmenetekben van igazán reménye a paksiaknak is: a mérkőzés addigi legszebb akciója végén Papp Kristóf előtt adódott lehetőség a vezetés megszerzésére. A helyzet kimaradt, nem sokkal később pedig jött a válasz – méghozzá egy gól formájában: Alin Fica remekbe szabott csavarására nem volt válasz.

A játékrész hátralévő perceiben megmutatta a Tolna vármegyei alakulat, hogy tud labdát birtokolni az ellenfél térfelén is, ha szükséges, csakhogy az a fajta futball, ami az NB I-ben eredményes tud lenni, a nemzetközi porondon kevésnek bizonyult. A lassú döntéshozatalok, a körülményes forgatások és a továbbra is céltalanul erőltetett beadások semmiféle veszélyt nem jelentettek Hindrich Ottó kapujára. Nem mellesleg a ráadás perceiben Kovácsik Ádámnak kellett nagyot védenie, és még Hinora Kristóf önfeláldozó mentése is kellett ahhoz, hogy ne nőjön kettőre a különbség még a szünet előtt.

A második játékrészre érkezett is Tóth Barna, hogy a direkt támadásépítések és a beadások során is legyen valaki, akit célba lehet venni. Ennek ellenére a CFR egy sokkal megfontoltabb, kockázatkerülőbb játékkal próbálta meg kontrollálni a mérkőzés alakulását. Az első mérkőzésen is látható, nagyon strukturált, a semleges harmadban kifejezetten intenzív letámadással többször is zavart tudtak okozni a paksi labdakihozatali kísérletek során. Hibákból pedig akadt szép számmal, mert rengeteg pontatlanság jellemezte az atomvárosi együttes labdás játékát, ami rendre lehetőséget teremtett a kontrákra a kolozsváriak számára.