Atom-kupa: Szekeres Ábel mentette meg a mundér becsületét (képgalériával)

Atom-kupa. Három kontinens, harmincnyolc országának négyszázhetvennégy judókája lépett tatamira a rangos junior Európa-kupa-sorozat hazai paksi állomásán.

A paksi Atom-kupa kellemes meglepetését Szekeres Ábel (+100 kg) szolgáltatta pontszerző helyezésével

Fotó: Molnár Gyula

Nagyon erős mezőny versenyzett a kétnapos viadalon az Atomerőmű SE sportcsarnokában. Az IJF zászlója alatt szerepelt az orosz csapat, de itt volt az üzbég válogatott, és az olasz együttes is nagy létszámú csapattal vett részt a hétvégi viadalon – mondta Kanczler István, az ASE cselgáncs szakosztályának utánpótlás edzője. Hozzátette: a teljes európai élmezőny mellett több magyar klub is indult, a hét paksi versenyzővel kapcsolatban kiemelte, a rutinszerzés és a nemzetközi tapasztalatok gyűjtése volt az elsődleges szempont. A paksi klub egykori és jelenlegi tagjai egyaránt részt vettek a szervezésben és lebonyolításban, s személyes jelenlétükkel is hozzájárultak a sportág népszerűsítéséhez.