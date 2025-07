Idei lehet az ő éve 33 perce

A dombóvári srác, aki tavasszal lett ETO-játékos igazán

Tolna vármegyéből indult, Győrben vált NB I-es játékossá, most pedig már az európai kupaporondra készülhet. Bánáti Kevin tavaszi berobbanása nemcsak a győri csapat lendületét segítette, de saját pályafutását is új szintre emelte – egy dombóvári srác, aki nemcsak megérkezett az élvonalba, hanem el is kezdte meghatározni a jövőjét.

Nincs az a szakmai mutató vagy grafikon, ami többet mondana el Bánáti Kevin tavaszáról, mint egy-egy győri szurkoló fejbólintása a lelátón: „Ez a srác maradhat!” A még mindig csak húsz esztendős Bánáti hosszú utat tett meg Tolna vármegyétől az NB I-es ETO FC Győr kezdőcsapatig, de igazán csak 2025 tavaszára nőtte ki magát alapemberré – játékban, jelenlétben, hatásban. Bánáti Kevinnek ez lehet a kiugró éve az ETO FC Győrnél

Fotó: Czinege Melinda A történet viszont messzebbről indul. Dombóváron ismerkedett meg a labdával, majd Kaposvár és Pécs után 2020-ban Győrbe került. Akadémiai évei alatt apránként járta végig a lépcsőfokokat, mígnem 2023 februárjában mutatkozott be a második csapatban, a Bicskei TC ellen. Alig több mint egy évvel később, 2024 májusában a PMFC elleni bajnokin már az első csapatban is pályára lépett. Ekkor még 19 éves sem volt, a születésnapi ajándék pedig az első profi szerződés lett. „Óriási boldogsággal tölt el, hogy egy ilyen patinás, nagy múltú klubnál köthettem meg első profi szerződésem. Mikor négy évvel ezelőtt ide érkeztem, azzal a céllal jöttem, hogy itt szeretnék profi labdarúgóvá válni. Másrészt ez egy jó visszaigazolás számomra, hogy jó úton járok a céljaim elérésének érdekében, és a beletett munka kifizetődik. Jelenlegi célom egyértelműen az, hogy a csapattal feljussunk az első osztályba, ahol utána jól szerepeljünk. Ehhez szeretnék minél jobb teljesítménnyel és gólokkal hozzájárulni” – fogalmazott a klub honlapján.

Akkor még nem tudhatta, de minden úgy alakult, ahogy remélte. Az első lépés: néhány perc a feljutással zárult 2023–2024-es szezon utolsó meccsein – kevés idő, de elég arra, hogy Borbély Balázs vezetőedző valamit meglásson benne. Ez indította el igazán. Az ilyen helyzetekben sok fiatal megtorpan, Kevin viszont belépett az ajtón, amit résnyire nyitottak neki. A 2024–2025-ös NB I-es idény elején már több lehetőséget kapott, de a győriek pocsékul induló szezonja becsukta előtte azt a bizonyos ajtót. Az ETO augusztus végén nagy bevásárlást tartott, az új igazolások érkezése kiszorította a kezdőből, és innentől kezdve Bánáti rendre a padon kapott csak helyet. Cserébe viszont játszhatott az NB III-ban, ahol önbizalom növelő sikerélményekkel gazdagodott – nyolc meccsen öt gólt is szerzett. Ezek kellettek ahhoz, hogy kitartson a nehéz időszakban, de ma már tudjuk: erősebben tért vissza. Aztán decemberben ismét pályára lépett az élvonalban is, majd ahogy jött a tavasz, és a csapat újra építeni kezdte magát, úgy vált egyre inkább stabil ponttá a győriek tavaszi kezdőjében.

És itt érdemes megállni egy pillanatra – mert amit tavasszal nyújtott, az nem pusztán egy tehetséges fiatal alkalmi villanásairól szólt. Az ETO egészen az utolsó bajnokiig veretlen maradt a 2025-ös naptári évben, ami nem akármilyen teljesítmény – főleg nem egy újonc esetében. A csapat statisztikai mutatói szerint a tavaszi fellendülésben elévülhetetlen érdemei vannak a labda nélküli játék látványos javulásában: második legalacsonyabb PPDA-mutató, harmadik legtöbb magasan szerzett labda utáni lövés. (A PPDA – vagyis az ellenfél passzainak száma a saját térfélen elvégzett védekező akciók előtt – azt mutatja meg, milyen korán támad vissza egy csapat.) Ez az egyik olyan terület, ahol Kevin pluszt tudott hozzáadni a győriek játékához. A magyar élvonal szélsői közt kiemelkedő mutatókkal bír a védekezési intenzitás terén, köszönhetően a megelőző szerelésekben, a szerelésekben és a labdaszerzésben mutatott teljesítményének és hatékonyságának. Ez nemcsak aktív, de jól időzített védekezést jelent – különösen akkor, ha hozzátesszük, hogy a legtöbb védekező légi párharcot ő vívja meg a bajnokságban, bizonyítva ezzel is a megfelelő hozzáállását. Amiről viszont nem jó értelemben kell megemlékezni, az a fegyelmezetlenség: noha sok párharcban vesz részt, sokszor átlépi a határt. A szabálytalanságok száma magasabb a kelleténél – igaz, a sárga lapok terén ez egyelőre nem jelentkezett látványosan, de ennek oka lehet az is, hogy még nem töltött sok játékpercet az élvonalban. Egyelőre inkább annak a jele, hogy nem fél beleállni az ütközetekbe – remélhetőleg a tapasztalat majd kiegyensúlyozza.

A labdás játékban viszont kevésbé jelentkezik a rutintalansága. Azzal együtt is, hogy a győriek a harmadik legtöbbet birtokolják a labdát, Bánáti a neki jutó játékpercek során relatíve kevés alkalommal ér labdába a posztján játszó riválisokhoz képest. Azonban mikor passzolni kell, akkor az előre játék terén nagy hatékonyságot mutat. Ezek nem csupán jól mutató statisztikák – ezekből helyzetek, s időnként gólok születnek. A kontratámadások hatékonysága az ő jelenlétével szintén javult – mert jól olvas játékhelyzetet, és bátor, előre mutató megoldásokban gondolkodik. Fotó: Kovács Péter A számok is árulkodnak. Passzkísérleteinek több mint egynegyede előremutató, progresszív jellegű. A támadó harmadba adott passzai 77 százalékos hatékonysággal célba értek, és az előre passzoknál is 76 százalékos mutatóval dolgozik – ezeket nem mindig veszik észre a nézők, de az edzők annál inkább. A nyomás alatt végrehajtott passzai is megbízhatók, 80 százalékos pontossággal játszik ilyen szituációkban, ami ritka érettségre vall ebben a korban. Nem feltétlenül az a játékos, aki tízből kilenc cselével nézőket ugraszt talpra – cselezési hatékonysága magas, de kevés próbálkozása van –, viszont amikor kell, megtartja, forgatja, vagy csak biztos, egyszerű megoldást választ. Egy fiatal játékostól ez is komoly erény, mert ha el is veszíti a labdát az leginkább a támadó harmadban teszi, míg saját térfélen legtöbbször jó döntést hoz. A tavaszi remeklésnek köszönhetően fokozatosan stabilizálta a helyét a kezdőben, ami a jövő szempontjából is komoly jelentőséggel bírhat, hiszen a győri alakulat a negyedik helyen végzett, ami nemzetközi kupaszereplést jelent a csapatnak. A fiatal dombóvári fiú számára jelentős mérföldkő volt, hogy az ETO-val kijutottak az európai porondra: „Óriási dolog számomra, hiszen nagyon örülök neki, hogy ez akkor sikerült, amikor már én is a csapat tagja vagyok, és benne van a munkám. Nagyon jó érzés, hogy egy ilyen nagyszerű klubban sikerült együtt elérnünk Európát!” – mondta.

És talán ez a kulcs. Bánáti Kevin nemcsak egy tehetséges futballista, hanem egy olyan játékos, aki tudja, mit jelent a csapatért, egy klubért dolgozni. Egy srác, aki nem fényezni akarja magát, hanem hozzátenni a közös sikerhez. Tavasszal ez már látványosan sikerült – a nyár végén pedig már a nemzetközi porondon is bizonyíthat. A következő szezon viszont döntő lehet számára: eldőlhet, hogy a magyar élvonal egyik meghatározó játékosa lesz-e – mert az adottságai mindenképpen megvannak hozzá. Az ETO FC Győr csütörtökön 2–1-es vereséggel mutatkozott be a Konferencialiga-selejtezőben az örmény Pjunyik Jereván otthonában, a jövő heti visszavágó előtt vasárnap 18 órakor a Paksi FC vendége lesz.

