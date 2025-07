Kling Réka és Beke Zétény is két érmet nyert az ob-n

Beke Zétény sikeresen mutatkozott be a junior korosztályban. Az egy évvel idősebb versenytársai között két érmet is gyűjtött a Szolnokon lebonyolított országos viadalon.

Wágner Ádám (balról), Beke Zétény és Kozma Ádám a szolnoki dobogón

Fotó: Beküldött fotók / TEOL

A verseny első napján súlylökésben lépett a dobókörbe, és az első három sorozatban elért 14 méter feletti eredményei bármelyikével megnyerte volna a bajnokságot. Végül 14.52 cm es eredménnyel ismét bajnoki aranyéremmel örvendeztette meg a Lacza András-Beke Géza edzőpárost. A bajnokság másnapján következett kedvenc versenyszáma a kalapácsvetés, amely versenyszám utolsó sorozatában 68.35 centivel új egyéni csúcsot ért el, és egyben teljesítette az U20-as Európa-bajnokság kvalifikációs szintjét is. Ezzel az eredménnyel ezüstérmet szerzett a junior korosztályban.

Beke Zétény 26 centiméterrel lökött nagyobbat a második helyezettnél

Az AC Bonyhád dobóatlétája, Kling Réka is Eb-szinttel rendelkezik, de ő az U23-asok kontinensviadalára és súlylökésben. A magyar mezőnyben is esélyeshez méltón versenyzett, a verseny első napján két bajnoki érmet is sikerült szereznie. Előbb súlylökésben egy méteres fölénnyel lett országos bajnok az ötödik sorozatban elért 14 méter 6 centis lökéssel, majd a nap végén diszkoszvetésben állhatott fel a dobogó harmadik fokára.

A bonyhádi rúdugró hagyományokat folytatta Panghy Márton. A korábbi évekből már számos bajnoki éremmel rendelkező atléta a 450 centis magasságig hibátlanul versenyzett, kétszer is megjavítva egyéni legjobbját. Végül második helyen végzett az U20-as korosztályban.

U23 és U20 Atlétikai Magyar Bajnokság, eredmények

U23 nők, súlylökés: 1. Kling Réka (AC Bonyhád e.: Eperjesi László) 14.06. Diszkoszvetés: 3. Kling Réka (AC Bonyhád) 43.81, ...6. Beke Petra (Tamási Tam-Bau AC) 36.50. Gerelyhajítás: 4. Tóth Virág (AC Bonyhád) 39.30.

U20 férfiak, 400 méter: 6. Deli Bence (Szekszárdi Sportközpont) 50.65. 5000 méter: 6. Végh Zsombor (Szekszárdi Sportközpont) 15:57.37, ...7. Gyányi Zsombor (Szekszárdi Sportközpont) 16:09.05. 3000 m akadály: 3. Végh Zsombor (Szekszárdi Sportközpont) 9:47.65. Rúdugrás: 2. Panghy Márton (AC Bonyhád) 4.50. Súlylökés: 1. Beke Zétény (Tamási Tam-Bau AC, e.: Beke Géza és Lacza András) 14.52. Kalapácsvetés: 2. Beke Zétény (Tamási Tam-Bau AC) 68.35, ...6. Győri Máté (Tamási Tam-Bau AC) 47.43.