„Ő viseli majd ennek a következményeit” – Bognár György büntetőt hibázó játékosáról

„A tizenegyes fordulópont volt, két lehetőséget is kaptunk, hogy kiegyenlítsünk, egy ilyen szintű csapat ellen ezt nem engedhetjük meg magunknak, és utána a játékunk is visszaesett – fogalmazott Bognár György a Cluj ellen 3–0-ra elveszített Európa-liga selejtező után. – Ha kiegyenlítünk, a mérkőzés másképp is alakulhatott volna, de összességében a jobb csapat jutott tovább.”

A paksiak trénere Vécsei Bálinttal kapcsolatban megjegyezte, ha volt olyan tökös, hogy odaállt másodszor is, abba nem szól bele.

„Az, hogy egy játékos két lehetőséget kap, és nem tudja értékesíteni, nagyon nagy probléma. Nyilván ő viseli majd ennek a következményeit – tette hozzá a szakember, akinek az a meccs tanulsága, hogy „be kell rúgni a tizenegyest.”

Európa-liga, selejtező, visszavágó

CFR Cluj (romániai)–Paksi FC 3–0 (1–0)

Kolozsvár, 6512 néző.

Gólszerző: Fica (35.), Munteanu (85.), Muhar (90.)

Továbbjutott: Cluj, 3–0-val