Bonyhádi bronzérem az Universiadén!

Az AC Bonyhádban nevelkedett, de tavaly február óta már Győrben készülő Böndör Márton csoportelsőként jutott döntőbe a bochumi Universiadén, miután az 505, az 525 és az 540 centimétert is elsőként ugrotta át. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) sportmenedzser mesterszakos hallgatója a fináléban is remekelt, az 555 centiméterig nem hibázott, majd egy-egy rontott ugrás után az 560-at és az 565-öt is kihagyta, megkísérelve egyéni csúcsát, az 5,70 métert.

Böndör Márton bronzérmet szerzett az Universiadén

Fotó: Mihály Tamás / Forrás: MASZ

A 23 éves rúdugró a júniusi madridi csapat-Európa-bajnokságon teljesítette ezt a magasságot, ezúttal viszont nem sikerült neki beállítani egyéni legjobbját. A bonyhádi atlétának így sem kell keseregnie, hiszen norvég és lett riválisa mögött a dobogó harmadik fokára állhatott fel az Egyetemi Világjátékokon. Böndör Márton augusztus 12-én ott lesz a Gyulai István Memorialon.