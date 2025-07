Rossz öltözőbe ment a próbajátékos, de így is meggyőzte a vezetőedzőt

Mindig van téma a magyar fociugaron, Félegyházi Krisztián alaposan megkeverte a Tolna vármegyei futball poshadt vizű kacsaúsztatóját. A honi futballabsztrakt legújabb fejezetét szombaton Szekszárdon írták.

Félegyházi Krisztián története alaposan felbolygatta az állóvizet

Fotó: Mártonfai Dénes

Itthon július 21-től augusztus 31. éjfélig tart hivatalosan a nyári átigazolási időszak. Az időtartam velejárója, hogy a próbajátékosok egymásnak adják az öltözők kilincsét. Minden csapat gőzerővel dolgozik azon, hogy megerősítse a keretét. Sokak szerint ez a legizgalmasabb időszak, sokan napi szinten bújják a különböző internetes oldalak híreit, naprakészek az átigazolásokban, várják az olasz Fabrizio Romano átigazolásokra szakosodott transzferguru kultikussá vált bejelentését: „here we go", azaz már teljesen biztos az átigazolás – de még nem hivatalos. A színfalak mögötti történések olykor furcsa vargabetűt írhatnak le, a klubok és játékosügynökök érdeke nem feltétlenül mindig azonos, így fordulhatnak elő anomáliák. A szombati Szekszárdi UFC–Dombóvári FC felkészülési találkozón a hazai együttesben játszott Félegyházi Krisztián, pedig neki elméletileg a Dombóvárban kellett volna próbázni…

Félegyházi Krisztián kilencszer lépett pályára a Kelen SC-ben az elmúlt szezonban

„Egy hölgy intézte a próbajátékot, a 23 éves játékos csak annyit tudott, hogy Szekszárdra kell jönnie – mondta Juhász Máté, a Szekszárdi UFC edzője. – Koch László sportigazgató szólt nekem, hogy érkezik egy próbázó. A mérkőzés előtt bementem az öltözőbe, egyedül ült a padon, bemutatkoztunk egymásnak. A lefújás után, amikor már mindenki elment, odajött hozzám és mondta, hogy rossz infót kapott. Csak annyit közöltek vele, hogy Szekszárdra jöjjön, de neki a Dombóvárban kellett volna játszani – rossz öltözőben ült. Nevettünk egy nagyot, ilyen sztorit még nem hallottam. Elméletileg a dombóváriak tudtak a próbajátékosról, de nem tűnt fel nekik – nem ismerték –, hogy rossz csapatban lépett pályára.

„Azóta is a történtek hatása alatt vagyok – nyilatkozta rezignált arccal Horváth Zoltán, a Dombóvári FC szakvezetője. – Velünk edz Krisztián, átbeszéltük a történteket, ő is nevetett saját magán. Tudtam a nevét, küldtek róla egy videó-összeállítást is, a meccs előtt beírtam, hogy játszatom majd. Személyesen nem ismertem, a találkozó előtt kerestem őt. Nem értem a szekszárdiakat, ha valaki bekopog hozzám, megkérdezem, hogy honnan jött és mit akar. A szerdai Kaposfüred és a vasárnapi Paksi FC II. elleni felkészülési mérkőzésen teszteljük a Kelen SC-től érkezett labdarúgót.