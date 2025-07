Hullámzó játékkal a kilencedik helyet célozhatják meg Szőke Bálinték az Eb-n

Tanulságokkal a folytatás felé

Abban nem tévedett Carlos Vallejo, hogy csapata valóban legyőzte az egyik előzetesen erősebbnek tartott ellenfelet – Svédországot –, ám a csoport igazi meglepetését Koszovó okozta, még a törökök elleni vereségük ellenére is. A magyar válogatott végül a harmadik helyen zárta a négyesét, ami papíron nem számít kudarcnak, de a játék képe alapján maradt némi hiányérzet.

Annak ellenére, hogy örömteli módon sok dobóhelyzetet sikerült kialakítani, ezeket egyénileg és csapatszinten is alacsony hatékonysággal, kevés kreatív megoldással sikerült kihasználni. További aggodalomra adhat okot, hogy a magyar együttes mindkét sorsdöntő mérkőzésen (Koszovó és Svédország ellen is) tompán kezdte az első félidőt – ez akár mentális felkészültségi problémákra is utalhat.

Szőke Bálint

Folytatás ma Dánia ellen, amely az egészen őrült C jelű csoportban végzett negyedikként – három győzelemmel és két vereséggel. Az első mérkőzésükön kikaptak Svájctól (81–86), majd legyőzték Hollandiát (83–82), vereséget szenvedtek Ausztriától (83–90), ezt követően viszont megverték Georgiát (86–74) és Észak-Macedóniát (89–85). Ahogy az eredmények is mutatják, a skandináv együttes rendkívül erős támadójátékkal rendelkezik, ugyanakkor a védekezésük sebezhető.

A győztes a 9–12. helyért folytathatja, míg a vesztes a 13–16. helyért játszik tovább. A következő ellenfél a Portugália–Örményország párharc győztese vagy vesztese lesz, a pénteki eredménytől függően.