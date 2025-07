Kiderült a titok! A volt kisvárdai kapus nem vakon védte Vécsei büntetőjét

A csütörtöki El-találkozó fordulópontját az jelentette, hogy egygólos Cluj-vezetésnél Vécsei Bálint egymás után kétszer is elhibázott egy tizenegyest.

Vécsei Bálint viseli majd a kihagyott büntetők következményeit

Fotó: Molnár Gyula

A román Gazeta Sportulior cikke azt is kiderítette, hogy nem volt világrekord a két kihagyott büntető. Az egy meccsen kihagyott legtöbb tizenegyes az argentin Martin Palermo nevéhez fűződött, aki 1999-ben a Kolumbia ellen három tizenegyest is kihagyott a 3–0-s vereség során. A sokkoló hiba után a román kapus is megszólalt – írta meg a Magyar Nemzet.

Otto Hindrich, aki kölcsönben Kisvárdán is védett, felidézte a csapattársával folytatott beszélgetést. „Amikor eldőlt az ítélet, Djokovic odajött hozzám, és azt mondta, hogy ez tizenegyes. Én csak ennyit mondtam neki: nyugi, ezt kivédem. Ez már a második eset nálunk, amikor megismételtetnek egy büntetőt, mint ahogy a Slobozia ellen is történt. Szerencsére a magyar srác másodszorra is kihagyta" – mondta a kapus.