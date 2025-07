Kindl Gábort magával ragadta az amerikai életérzés

Többször járt már az Egyesült Államokban Kindl Gábor, és ha már idén nyáron is ott volt, nem hagyhatta ki a tengerentúlon rohamosan fejlődő iparágat, az „európai focit”. A szekszárdi filmes- és televíziós szakember több stadionba is ellátogatott, többek között az idei klubvilágbajnokság és a 2026-os világbajnoki döntő helyszínére, a New York-i MetLife Stadionba.

Kindl Gáborék a New York-i MetLife Stadion előtt

Forrás: Beküldött fotó

A producer portálunk megkeresésünkre elmondta, az amerikai stadionokban zajló futballélmény egészen más világ, mint amit Európában megszokhattunk. Az elmúlt években ráadásul divat lett a sztárok körében focimeccsre járni, Los Angeles és New York közötti korábbi keleti–nyugati parti rivalizálásba új szereplőként lépett be David Beckham klubja, az Inter Miami olyan világsztárokkal, mint Lionel Messi, Luis Suarez vagy Sergio Busquets. A floridai gárda új színt vitt a nemrég véget ért klubvilágbajnokságnak is.

„Az, hogy az Inter Miami részt vett a tornán, óriási dolog. Messi miatt az egész világ figyelt rájuk, és bár a nyolcaddöntőig jutottak csak, a jelenlétük szimbolikus volt: Amerika már nemcsak nézi a focit, hanem alakítja is azt. Az argentin zseni jelenléte pedig új szintre emelte a tengerentúli bajnokságot – fogalmazott Kindl Gábor, aki olyan szerencsés helyzetben volt, hogy élőben láthatta nézni a hétszeres aranylabdást. – Az az energia, amit hoz, leírhatatlan, ő nemcsak gólokat lő, hanem kultúrát is teremt. A stadionban mindenki rá figyel, minden mozdulata varázslat. Az emberek nem csak szurkolnak, hanem ünnepelnek.”

Lionel Messi új szintre emelte a labdarúgást az Egyesült Államokban

Forrás: Beküldött fotó

Fesztivál, showműsor, grillezés

A szurkolók már a meccsnap délelőttjén megszállják a stadionok előtti parkolót, ahol sörözéssel, grillezéssel a beszélgetéssel ütik el az időt. Ez a „gurulós focira” is átterjedt, aminek Kindl Gáborék is részesei lehettek.

„Az amerikaiak tudják, hogyan kell eseményt csinálni egy meccsből. Piknikezés, grillezés, zene, nyugalom – ez nemcsak sport, hanem közösségi élmény, rituálé és egyben ünnep is. Többször jártam kint és minden alkalommal éreztem, hogy ez több, mint egy mérkőzés. A helyiek most kezdenek igazán beleszeretni a fociba: a stadionok, a szervezés és a közönség is adott ahhoz, hogy Amerika mára már nem periféria, hanem motorja a globális futballnak” – fogalmazott a producer.