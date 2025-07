Komoly múlttal rendelkező játékost igazolt a paksi csapat

A francia első osztályból érkezik az Atomerőmű SE férfi kosárlabdacsapatának újabb amerikai játékosa. A paksi klub hivatalos oldalán jelentette be, hogy szerződtette Trevon Bluiettet. A 31 éves, komoly pedigrével rendelkező amerikai játékos egyetemi évei után az NBA fiókligájában, a G-Leagueben is megfordult mielőtt Európa fele vette az irányt. Az öreg kontinensen több top ligában is szerepelt (Besiktas, Hamburg Towers Dabrowa Górnicza, Pesaro), legutóbb a francia első osztályban a Limoges CSP gárdáját erősítette. A zöld mezeseknél 29 mérkőzésen 11.1 pontot, 3.1 lepattanót és 2.3 gólpasszt átlagolt, a triplákat pedig 43.5 százalékkal értékesítette. „Örülök a lehetőségnek és egyben rendkívül izgatott is vagyok, hogy csatlakozhatok a csapathoz. Alig várom, hogy Magyarországra érkezzek és megkezdhessem a közös munkát" – üzent a paksi szurkolóknak Bluiett.