Konferencialiga: kiharcolta a továbbjutást a Paksi FC!

A maribori vezető találat és a szünet közötti bő tíz perc inkább a paksiak elképzelései szerint alakult, ami arra sarkallta a hazaiak edzőjét, Tugberk Tanrivermist, hogy a félidőben két cserét is végrehajtson. A fordulás után sem látszott igazán elégedettnek, mert bár az atomvárosiak támadásaiban kevés volt a közvetlen veszély, a hazai térfélen is tudtak labdát járatni. Ráadásul azzal, hogy a labdavesztések ismét a maribori harmadra tolódtak, a szlovének támadásépítése egyre inkább hosszú ívelésekre korlátozódott. Csakhogy ebben a játékban volt egy komoly fegyverük: Tetteh, aki meg tudta nyerni a légi párharcokat, meg tudta tartani a labdát, sőt, olykor meg is tudta játszani azt. Ezekből az összjátékokból indítva a Maribor gyorsan fel tudott érni Kovácsik kapuja elé – helyzetet azonban nem tudtak kialakítani.

A Paks részéről hasonló szerepet Tóth Barna töltött be, aki ugyan nem jelentett komoly veszélyt a fejeseivel, de a 56. percben kulcsszereplővé vált: Papp Kristóf játszotta meg a centert a tizenhatoson belül, majd visszakapta tőle a labdát, és habozás nélkül a kapuba lőtt, ezzel kiegyenlítve az állást. A találat érezhetően jót tett a Tolna vármegyeieknek, akiknél a labdás játék is magabiztosabbá vált, amint higgadt döntéseket hoztak. Szükség is volt erre, mert a Maribor újabb támadó cserékkel próbált tempót váltani és nagyobb nyomást helyezni a paksi védelemre.