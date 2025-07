Konferencialiga: új stílust képvisel a Maribor, de így is veszélyes lehet a Paksra

Az NK Maribor a szlovén labdarúgás megkerülhetetlen oszlopa. Az elmúlt évtizedben minden évben dobogón végzett az együttes, amely hazai szinten 16 bajnoki címmel és kilenc kupagyőzelemmel büszkélkedhet. A Dráva-parti klub rendszeres résztvevője az UEFA-sorozatoknak, korábban a Bajnokok Ligájában is szerepelt: legutóbb 2017-ben jutott be a legrangosabb európai kupasorozat csoportkörébe.

Előnyből veszítette el idei első bajnoki mérkőzését a Maribor

Forrás: Jure Banfi/siol.het

Azóta ugyan hullámzó eredményeket ért el az európai porondon, de továbbra is stabil tényező maradt: az elmúlt hét idényben összesen 21 nemzetközi párharcot vívott, és három alkalommal is eljutott a kvalifikációs szakasz utolsó fordulójáig. A 2024–2025-ös kiírásban is csak egy lépés választotta el a főtáblától: a svéd Djurgarden ejtette ki a lila mezeseket, akik később egészen a Konferencialiga negyeddöntőjéig jutottak. A Maribor idén kihagyhatta az első selejtezőkört, így most a Paksi FC ellen kezdi meg nemzetközi szereplését.

Mit árulnak el a számok a Mariborról?

A szlovén ezüstérmes az előző idényben a PrvaLiga legnagyobb felülteljesítője volt. A 36 bajnoki mérkőzésen szerzett 67 pont kifejezetten erős mutató, különösen úgy, hogy a várható pontszám (xP) alapján reálisan 52 körül kellett volna végezniük. Ilyen mértékű különbséget ritkán lehet tartósan produkálni egy szezonon át – főleg akkor, ha nemcsak támadásban, hanem védekezésben is hasonló statisztikai torzulások mutatkoznak.

A jelentős eltérés abból fakad, hogy a lőtt és kapott gólok száma egyaránt erősen eltért a várható értékektől.

A csapat 64-szer vette be az ellenfelek kapuját, miközben az xG-mutató alapján ez körülbelül 15 góllal több, mint amit a helyzetek minősége alapján indokolt lett volna. Bár a Maribor a harmadik legtöbb lövéssel próbálkozott a bajnokságban (átlagosan 11,74 lövés/90 perc), ezeknek közel 40 százaléka a tizenhatoson kívülről érkezett – az ilyen próbálkozásoknak jellemzően alacsonyabb a várható gólértéke, ami lehúzza az összesített xG-t is. A Maribor viszont kimagaslóan jól használta ki ezeket a távoli lehetőségeket, hatékonysága éppen ezekben a szituációkban alapozta meg a felülteljesítést a támadások során.