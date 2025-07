Kovács „Kokó” István: – Számunkra Szekszárd és környéke egy aranybánya volt és annak is kell lennie – videó

– Rögtön egy szép gesztussal kezdte megérkezését, bokszzsákokat ajánlott fel az UNIO Box Team számára.

– A szövetség alapcélkitűzése, hogy a több, mint száznegyven klubnak, amely hozzánk tartozik, valamilyen problémája, gondja van, megoldást találjunk. Nem mondom, hogy mindenre sikerül, de ha eszközökről vagy kapcsolatrendszerről van szó, örömmel állok szolgálatukra – válaszolta portálunknak Kovács „Kokó” István, az idén százéves Magyar Ökölvívók Szövetsége elnöke. – Halász Gáborral közel egyidősek vagyunk, gyakorlatilag a gyerekkorunk összeforrt, ismerem őt az amatőr és profi korszakából. Szekszárdon és környékén mindig is jó ökölvívás zajlott, nemcsak Rácz Félixék, Balzsay Karcsi bácsiék vagy Feil Ádámék idején. Számunkra ez egy aranybánya volt és annak is kell lennie. Ha ehhez az kell, hogy a szövetség támogatását élvezze, akkor örömmel segítünk.

Halász Gábor, az UNIO Box Team vezetője látta vendégül Kovács „Kokó” Istvánt, a Magyar Ökölvívók Szövetsége elnökét

Fotó: Mártonfai Dénes

– Tavaly novemberben választották meg a Magyar Ökölvívók Szövetsége első emberének. Az eltelt bő félév során milyen változások zajlottak le a szövetségnél és mik a tervek a jövőt illetően?

– Állapotfelméréssel kezdtünk, és amikor kiderült, hogy milyen rossz állapotban van a gazdálkodás és a sportszakma, valamint maga az iroda is, akkor rájöttünk, hogy nem lehet hosszútávú terveket felépíteni. Pályázatot írtunk ki sportigazgatói, versenyigazgatói és szövetségi kapitányi pozícióba, az irodát feltöltöttük olyan munkatársakkal, akik sokat bizonyítottak a sportéletben. A nyolc hónap alatt ott tartunk, hogy négy közgyűlést hoztunk tető alá, több, mit húsz elnökségi ülésünk volt és négyszáz határozatot hoztunk. A gazdálkodásunkat olyannyira stabillá tettük, hogy soha ennyi forrásból, támogatóval nem rendelkezett a magyar ökölvívás.

Kovács „Kokó” István nagy álma

– Mindezek után hogyan látja a magyar ökölvívás jövőjét?

– Mi megteszünk mindent, hogy a sportszakma érvényesülni tudjon, hogy a versenyzők a legjobb körülmények között készüljenek és életük legjobb formájába kerüljenek. Ha ezt sikerre visszük, akkor remélhetőleg rövid távon is meglesz ennek a látható eredménye, ami a mi sportágunkban az érem. Remélem, hogy ez már szeptemberben a liverpooli világbajnokságon megtörténik. Az idei minden idők legnagyobb vb-jének ígérkezik, ugyanis nemcsak nálunk, de szerte a világban megújult az amatőr ökölvívás, ennek köszönhetően pedig jó pár súlycsoportban a 64-be jutásért is bokszolnia kell, vagyis akár hat mérkőzést is nyernie kell a döntőért. A hosszú távú cél, hogy 2028-ban olyan nagy létszámú magyar válogatottat küldjünk Los Angelesbe, ami éremszerzési lehetőséggel utazik az olimpiára. Kicsit és nagyot álmodni ugyanannyi energiába kerül, én nem szoktam kicsit álmodni, ez megvalósítható.