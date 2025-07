Magyar Bianka irányításával bronzérmes az Universiade-válogatott!

Magyar Bianka

Fotó: Steffie Wunderl / Rhine-Ruhr 2025 / Forrás: FISU

A pihenőnapot követően pénteken a bronzmérkőzésen az a lengyel együttes várt Magyar Bianka lányaira, amellyel az Universiade előtti hétvégén már kétszer is megmérkőztek – akkor magabiztos magyar sikerek születtek (85–66, 90–68).

A harmadik helyért folytatott csata mindkét válogatottnak előrelépést jelentett, hiszen a 2021-ről elhalasztott, majd 2023-ban megrendezett csengtúi tornán az ötödik helyért mérkőztek a felek. Most viszont a bronzért vívtak, és ezúttal is egyértelmű fölényt demonstrált a magyar együttes. Az első percek kiegyenlített játéka után fokozatosan növelték az előnyt, az első negyed végén öt, a nagyszünetre már 12 pont volt a különbség. Aztán jött egy olyan játékrész, amelyre sokáig emlékezhetnek a játékosok: sikerült egy 14–0-s futással demoralizálni az ex-szekszárdi Julia Piestrzynskát soraiban tudó ellenfelet, elvenni a visszatérés reményét, és onnantól kezdve nem is volt kérdés a győztes kilétét illetően – még úgy sem, hogy a negyedik negyedet már „elengedték” a mieink, amit a lengyelek simán meg is nyertek.