Magyar Bianka válogatottja berúgta az ajtót az Universiadén

A tornát péntek délután kezdte meg a magyar együttes Brazília ellen, ahol esélyesként léphetett pályára Essenben. Az első negyed még szorosan alakult, de a folytatásban Magyar Bianka együttese sokkal hatékonyabban használta ki a kialakított dobóhelyzeteket. A szünetre hétpontos előnnyel mehettek a magyarok, a fordulás után pedig rendkívül fegyelmezett védekezéssel mindössze tíz pontot engedtek a dél-amerikai csapatnak. A végjátékban a cserejátékosok is remekül szálltak be, így végül harminc pont feletti különbséggel sikerült megnyerni a csoportkör első mérkőzését.

Magyar Bianka csapata veretlenül zárt csoportja élén az Univervisadén

Fotó: Steffie Wunderl / Forrás: Rhine-Ruhr 2025

Magyarország–Brazília 93–61

Dombai Réka vezéregyéniségként húzta magával a csapatot az első negyed nehéz perceiben. Bár 13 pontja nem számít kiemelkedőnek, hét asszisztja kulcsfontosságú volt ahhoz, hogy már a harmadik negyedben eldőljön a találkozó.

Szombaton Litvánia következett, amely az előző napon sima vereséget szenvedett Japántól. A magyar lányok már az első negyedben tíz pont fölötti előnyt alakítottak ki a kiváló védekezésnek köszönhetően – mindössze négy pontot engedtek az ellenfélnek ebben a szakaszban. A támadó oldalon is hatékonyan dolgozott a csapat, és bár a későbbiekben csökkent a koncentráció, a különbség végig megmaradt. A cseresor is hozzátette a magáét, így a vége magabiztos, 23 pontos siker lett, amivel biztossá vált a továbbjutás, s hogy a csoportelsőségért vívhat vasárnapi rangadót az együttes.

Dombai Réka a magyar válogatott húzóembere

Fotó: Henning Rohlfs

Magyarország–Litvánia 74–51

Dombai Réka az első negyedben kiváló hatékonysággal dobott, bár a későbbiekben visszaesett a formája. Ennek ellenére 16 pontjával a mezőny legeredményesebb játékosa lett – még ha ezúttal kissé öncélúbb is volt, mint az első mérkőzésen.

A csoportkör zárótalálkozóján a veretlen Japán várt a magyarokra. A kelet-ázsiai csapat jobban kezdte a mérkőzést, de a magyarok hamar túlléptek a kezdeti megilletődöttségen, és az első negyed végére meg is fordították az állást. A nagyszünetre a hárompontosok révén már növelni is tudták az előnyt. A harmadik negyedben kontrollálták a különbséget, ám a negyedik elején egy rövidebb hullámvölgy jött, amikor a japánok két pontra felzárkóztak. A hajrában viszont ismét összeállt a magyar védekezés, így a csapat harmadszor is győzni tudott.