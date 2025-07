Történelmi tolnai túlsúly a Magyar Kupa főtábláján

Számukra – és sok hasonló kis klub számára – a kupaszereplés nemcsak presztízs, hanem sportdiplomáciai és anyagi szempontból is ritka lehetőség. Az idei különösen erős tolnai részvétel jó apropó arra is, hogy visszatekintsünk: az elmúlt években milyen eséllyel léptek pályára főtáblásként a megye II-es együttesek. Hányan tudtak valódi győzelmet aratni – és nem csak az ellenfél visszalépése miatt továbbjutni? A válasz nem sok, de nem is reménytelen. Szerencsés sorsolással igenis lehet nyerni, majd akár NB I-es ellenfelet is lehet kapni, s ezt több példából is látni fogjuk.

Magyar Kupa: bármi lehetséges

Bár ritka, hogy egy megyei másodosztályú csapat győztesen hagyja el a pályát a főtáblán, azért akadtak, akiknek ez sikerült. Több esetben is egy kedvező sorsolás és egy jó nap is elég volt a továbbjutáshoz.