Közönségszórakoztató futballt várnak a tulajdonosok

A klubfilozófiának és a szakmai elvárásoknak megfelelően igazolt nyáron a Majosi SE, amelynél a tavalyinál jobb szereplésben bíznak.

Varga Balázs az ellenfelek számára egy kellemetlen csapatot akart faragni a Majosi SE-ből

Fotó: Máté Réka

„Nagyon bizakodó vagyok a vasárnapi bajnoki rajt előtt, addig még az apróbb hibákat szeretnénk kijavítani – mondta Varga Balázs, a Majosi SE edzője. – Ez elsősorban a helyzetkihasználásra igaz, de a védekezést is finomhangolni kell. A taktikai repertoárt is bővíteni fogjuk, amivel egy-egy mérkőzésen belül változtatni tudunk a játék képének megfelelően.”

Az UEFA A diplomával rendelkező szakember hozzátette: jól sikerült felkészülésen vannak túl, minden feladatot elvégeztek a tervek szerint. Az egyéni futásokat is becsülettel teljesítették játékosai, és a technikai-taktikai edzésekkel is elégedett. Az utolsó edzőmérkőzéseiken mindez eredményességgel is párosult, szeretnék kihozni a lehető legtöbbet a szezon elejéből. Nehéz a sorsolásuk, az első fordulóban az újonc Dombóvárral játszanak otthon, a PEAC ellen idegenben, ezt követően két élcsapattal – Iváncsa, Nagykanizsa – találkoznak, majd a folytatásban a Balatonlellét fogadják, majd pedig Siófokra utaznak.