Újabb állomásához érkezett Szekszárd új multifunkcionális sportcsarnoka

Hivatalos állásfoglalásában engedélyezésre ajánlja az Országos Építészeti Tervtanács a Szekszárdi Multifunkcionális Sportcsarnok épületének tervét, derül ki Szabó Noémi önkormányzati képviselő közösségi oldalára kitett bejegyzéséből. Kiemeli, hogy

A tervtanács elfogadta a szekszárdi multifunkcionális sportcsarnok tervét

Forrás: Szabó Noémi Facebook oldala

a lelkiismeretes tervezői válaszok érdemben reagáltak a vázlattervvel kapcsolatban megfogalmazott észrevételekre. A tömegalkotás és homlokzatképzés artikuláltabb és tisztább lett, a létesítmény funkcionális rendje kiérlelt és jól szerkesztett. A gondos tervezői és építtetői hozzáállás alapján ez a projekt a környék mintaértékű beruházásává válhat, így a Tervtanács a dokumentációt engedélyezésre, illetve a dokumentáció alapján az építési tevékenységet megvalósításra ajánlja.

Amit a multifunkcionális sportcsarnokról tudni lehet

Mint arról tavaly novemberben beszámoltunk, a Tarr KSC Szekszárdnál folyó komoly szakmai munka elismeréseként a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége társasági adó (tao) támogatás keretében 378 millió forintot különített el új sportcsarnok tervezésére, ami idén májusban készült el, egy hónappal később pedig zöld utat kapott a projekt a bíráló bizottságtól.

A 2800-3000 férőhelyes létesítmény felső szintjére az atléták számára futófolyosót alakítanak ki, a küzdőtér pedig futsal, kézilabda és kosárlabda – akár nemzetközi – mérkőzések rendezésére lesz alkalmas. A négy oldalon mobillelátókat alakítanának ki, a sportesemények mellett nagy koncertek helyszínéül is szolgálhat a sportcsarnok, ami sportszékházként is üzemelhet. A multifunkcionális sportcsarnokot a jelenlegi futballpálya helyére építenék, de annak környezete is új arculatot kapna, így új labdarúgópálya is kialakításra kerülne.