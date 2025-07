Elképesztő távolságot kell megtennie idén a Paksi FC-nek

Az élvonalbeli bajnokság idei „keleti nyitása” miatt – a Fehérvár és a Kecskemét búcsújával, valamint a Kazincbarcika és a Kisvárda feljutásával – a dunántúli csapatoknak jelentősen megnőtt az utazási ideje (és költsége). Földrajzi elhelyezkedése miatt a Zalaegerszegnek kell a legtöbbet buszoznia, pontosan 5150 kilométert, nyolcszázzal többet, mint a legkeletibb Kisvárdának (4329 km) és kétszer többet, mint a legkényelmesebb helyzetben lévő MTK-nak (2125 km). A Paksi FC a negyedik a listán az így sem kevés 4037 kilométerével, számolta ki az m4sport.hu.

A Paksi FC a negyedik legtöbb kilométert teszi meg a Fizz Ligában

Forrás: M4 Sport

A Fizz Liga 2025/2026-os idénye is három körből áll, az atomvárosiak 16-szor játszanak otthon és eggyel többször idegenben. Többek között Kisvárdára és Nyíregyházára, éppen a két legtávolabbi riválishoz is kétszer kell utazniuk: előbbi pályája 410, utóbbié 359 kilométerre van a Fehérvári úti stadiontól. Bognár György csapata a nyáron már hozzászokott az utazáshoz, hiszen az Európa-liga selejtezőjében busszal tette meg – hajdúszoboszlói éjszakázással – a Kolozsvárra vezető távolságot és így tesz majd jövő héten a Maribor elleni Konferencialiga-selejtező esetében is.