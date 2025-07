Útra kelt a Paksi FC, a fedélzetén egy nagy visszatérővel!

Ma délelőtt útra kelt Mariborba a Paksi FC különítménye, amelyre közel négyórás buszút vár Szlovénia második legnagyobb városáig, a szakmai stáb pedig késő délután vezényel edzést a csapatnak a közel tizenkétezer férőhelyes Ljudski vrt Stadionban, tudtuk meg Méhes Tamás kommunikációs vezetőtől.

Ádám Martin is a Paksi FC-vel tartott Mariborba

Forrás: paksifc.hu

A csütörtöki mérkőzést a szlovének várhatják jobb szájízzel, vasárnap ugyanis 2–1-re megnyerték bajnokijukat, ugyanakkor az örömük nem lehetett teljes, a múlt heti találkozón a kezdőcsapatban szereplő Orphé Mbinánál egy ütközés következtében arccsonttörés gyanúja merült fel. A röntgenfelvétel ezt nem támasztotta alá, így a gaboni csatár várhatóan ott lehet a nevezettek között.

Visszatérhet a Paksi FC csatára

A zöld-fehéreknél is lehet egy nagy visszatérő, ugyanis a csapattal tartott az elmúlt hetekben térdpoblémával küzdő Ádám Martin.

„Már a tavalyi szezonban is voltak gondjaim a térdemmel, és most is jelentkeztek problémák, begyulladt, ami hátráltatott egy ideig. Szerencsére mostanra teljesen panaszmentes vagyok, a sérülésem már a múlté” – fogalmazott a klub honlapján a korábbi NB I-es gólkirály, akinek az eddigi három nemzetközi mérkőzést és a Győr elleni hétvégi bajnokit (3–3) is ki kellett hagynia.