Windecker József fejes góljával előnyben került a Paksi FC (galériákkal)

A játékrész második felében a pontrúgások dominálták a paksi támadójátékot, ám ez a fegyver már jó ideje nem hatékony a csapat kezében. Most is legfeljebb bosszankodni lehetett: a több lehetőség ellenére még lövésig is alig jutottak el a hazaiak ezek után. A próbálkozások ennek is okán inkább távolról érkeztek, amivel nem tudták megizzasztani Azbe Jugot. A gól nélküli állás ugyanakkor annak is köszönhető volt, hogy a maribori kontrák rendre befejezés nélkül maradtak. Több esetben is létszámfölényes helyzetet vezettek rossz döntésig, ám ez így is rávilágított a paksi védelem gyenge pontjára: a visszarendeződés lassú, körülményes volt, ami jól mutatja, hogy a nemzetközi szint ritmusával továbbra is nehezen tartják a lépést.